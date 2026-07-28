Powstaje film o Mamie Cass! W głównej roli gwiazda serialu "Reniferek"

Choć Cass Elliot rozpoczęła przygodę z muzyką już w końcówce lat 50., to rozpoznawalność zyskała w połowie kolejnej dekady. W 1965 roku współzałożyła ona formację The Mamas & the Papas, dla której, zgodnie z legendą, wymyśliła słynną nazwę. Grupa zadebiutowała w tym samym roku i już jej drugi oficjalny singiel, słynne California Dreamin', zapewnił jej olbrzymi sukces. The Mamas & the Papas funkcjonowali przez tylko trzy lata, a po rozpadzie Mama Cass, jak już ją wtedy nazywano, rozpoczęła karierę solową. W jej ramach artystka wydała pięć solowych płyt i wylansowała cieszące się obecnie statusem klasyków Dream a Little Dream of Me, Make Your Own Kind of Music czy Baby I'm Yours.

Niestety, Cass Elliot odeszła przedwcześnie w wieku zaledwie 32 lat. Od lat wokół śmierci artystki krążył niezwykle krzywdzący mit, jakoby zmarła ona w wyniku udławienia się kanapką z szynką, co miało być nawiązaniem do tuszy Cass. Wiadomo jednak powszechnie, że wokalistka zmagała się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i to one przyczyniły się do jej zgonu, bezpośrednią przyczyną którego był atak serca.

Muzyka rockowa lat 70-tych - zagranica

Powstanie film o Mamie Cass!

Świat ponownie zaczął mówić o Mamie Cass w 2024 roku, gdy jej jedyne dziecko, córka, wydała książkę, opowiadającą o artystce. Już wtedy pojawiła się informacja, że zostały wykupione prawa do jej ekranizacji, a teraz dostaliśmy więcej informacji w tej sprawie!

Kilka dni temu pojawiła się informacja prasowa, wskazująca na to, że rozpoczynają się prace nad filmem zatytułowanym tak, jak książka, na którym ten zostanie oparty, My Mama, Cass. Całość wyprodukuje firma Veritas Entertainment, odpowiedzialna także za głośną biografię Boba Dylana Kompletnie nieznany. Za scenariusz odpowiadać ma Emma Forrest, na ten moment nie wiadomo, kto stanie za kamerą, poznaliśmy natomiast nazwisko aktorki, która wcieli się w wokalistkę.

Okazuje się, że będzie to gwiazda głośnego serialu Reinferek Jessica Gunning! To właśnie rola w tej produkcji zapewniła angielskiej aktorce nie tylko światową sławę i rozpoznawalność, ale także najważniejsze nagrody przemysłu filmowo-serialowego z Emmy, Złotym Globem i Critics Choice na czele.