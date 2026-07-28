Duża Scena Pol'and'Rock 2026. Sprawdź harmonogram koncertów na festiwalu

Już bardzo mało czas dzieli nas od rozpoczęcia tegorocznej, 32. edycji Pol'and'Rock Festivalu. Prace na terenie sprawdzonego Lotniska Czaplinek-Broczyno trwają w najlepsze, co skrupulatnie dokumentowane jest za pośrednictwem kont Pol'and'Rocka w portalach społecznościowych.

Co ważne, bramy wydarzenia otworzyły się dla festiwalowiczów i festiwalowiczek już we wtorek 28 lipca, punktualnie o godzinie 12:00. Także tego dnia odbędą się pierwsze koncerty, a ten inaugurujący całą imprezę wybrzmi oczywiście z Dużej Sceny, tuż po uroczystym rozpoczęciu festiwalu przez jego pomysłodawcę Jurka Owsiaka. Skupmy się właśnie na tej głównej scenie Pol'and'Rocka - kto, kiedy i o której godzinie na niej wystąpi?

KOLUMNA - Pol'and'Rock Festival

Harmonogram godzinowy wszystkich koncertów na Dużej Scenie 32. edycji Pol'and'Rock Festival 2026

Pierwszy koncert na Dużej Scenie odbędzie się już w czwartek 30 lipca o godzinie 15:10. Wtedy też przed publicznością wystąpi formacja The Lottery Winners. Przestrzeń zaś zamknie swoim koncertem Piotr Bukartyk & Ajagorek w nocy z 1 na 2 sierpnia o godzinie 01:30. Poniżej znajdziesz dokładny harmonogram godzinowy wszystkich koncertów, które odbędą się w tym roku na Dużej Scenie z podziałem na dni:

Czwartek 30 lipca

15:00 – Rozpoczęcie

15:10 – The Lottery Winners

16:30 – Vended

18:00 – L.U.C. & Rebel Babel Orchestra – Muzyka z filmu "Chłopi"

19:30 – Orbit Culture

21:00 – Dropkick Murphys

22:40 – Godsmack

00:10 – Myslovitz

Piątek 31 lipca

15:00 – Bum Bum Orkestar & Friends

16:30 – Dziwna Wiosna

18:00 – Spidergawd

19:30 – Dżem

21:00 – Albrosie & Shenghen Clan

22:30 – Nocny Kochanek

00:10 – P.O.D.

Sobota 1 sierpnia

15:00 – Orkiestra Dorosłych Dzieci

16:30 – Heleenine Oči

18:00 – Malevolence

19:30 – Wargasm

21:00 – Koshien

22:30 – Eagle-Eye Cherry

00:00 – Happysad

01:30 – Piotr Bukartyk & Ajagorek

Jerzy Owsiak - oto za to pokochali go Polacy: