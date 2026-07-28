Duża Scena Pol'and'Rock 2026. Sprawdź harmonogram koncertów na festiwalu

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-28 11:51

Przed nami kolejna, 32. już edycja Pol'and'Rock Festivalu! Pierwsi fani powoli szykują się do wyruszenia na teren Lotniska Czaplinek-Broczyno, cała impreza zaś na dobre wystartuje w czwartek 30 lipca. Wydarzenie zainauguruje koncert, który odbędzie się na Dużej Scenie. Kto jeszcze na niej zagra przez cały okres festiwalu?

Muzyk z tatuażami gra na gitarze i śpiewa na scenie festiwalu. O Pol'and'Rock Festival przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały Pol'and'Rock - Dominik Zachariasz/ Materiały prasowe

Już bardzo mało czas dzieli nas od rozpoczęcia tegorocznej, 32. edycji Pol'and'Rock Festivalu. Prace na terenie sprawdzonego Lotniska Czaplinek-Broczyno trwają w najlepsze, co skrupulatnie dokumentowane jest za pośrednictwem kont Pol'and'Rocka w portalach społecznościowych.

Co ważne, bramy wydarzenia otworzyły się dla festiwalowiczów i festiwalowiczek już we wtorek 28 lipca, punktualnie o godzinie 12:00. Także tego dnia odbędą się pierwsze koncerty, a ten inaugurujący całą imprezę wybrzmi oczywiście z Dużej Sceny, tuż po uroczystym rozpoczęciu festiwalu przez jego pomysłodawcę Jurka Owsiaka. Skupmy się właśnie na tej głównej scenie Pol'and'Rocka - kto, kiedy i o której godzinie na niej wystąpi?

KOLUMNA - Pol'and'Rock Festival

Harmonogram godzinowy wszystkich koncertów na Dużej Scenie 32. edycji Pol'and'Rock Festival 2026

Pierwszy koncert na Dużej Scenie odbędzie się już w czwartek 30 lipca o godzinie 15:10. Wtedy też przed publicznością wystąpi formacja The Lottery Winners. Przestrzeń zaś zamknie swoim koncertem Piotr Bukartyk & Ajagorek w nocy z 1 na 2 sierpnia o godzinie 01:30. Poniżej znajdziesz dokładny harmonogram godzinowy wszystkich koncertów, które odbędą się w tym roku na Dużej Scenie z podziałem na dni:

Czwartek 30 lipca

  • 15:00 – Rozpoczęcie
  • 15:10 – The Lottery Winners
  • 16:30 – Vended
  • 18:00 – L.U.C. & Rebel Babel Orchestra – Muzyka z filmu "Chłopi"
  • 19:30 – Orbit Culture
  • 21:00 – Dropkick Murphys
  • 22:40 – Godsmack
  • 00:10 – Myslovitz

Piątek 31 lipca

  • 15:00 – Bum Bum Orkestar & Friends
  • 16:30 – Dziwna Wiosna
  • 18:00 – Spidergawd
  • 19:30 – Dżem
  • 21:00 – Albrosie & Shenghen Clan
  • 22:30 – Nocny Kochanek
  • 00:10 – P.O.D.

Sobota 1 sierpnia

  • 15:00 – Orkiestra Dorosłych Dzieci
  • 16:30 – Heleenine Oči
  • 18:00 – Malevolence
  • 19:30 – Wargasm
  • 21:00 – Koshien
  • 22:30 – Eagle-Eye Cherry
  • 00:00 – Happysad
  • 01:30 – Piotr Bukartyk & Ajagorek

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