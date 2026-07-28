Wielkie wyróżnienie dla Linkin Park! Grupa z własną gwiazdą na Hollywood Walk of Fame!

Hollywood Walk of Fame to bardzo szczególne i dobrze znane fanom i fankom popkultury miejsce, położone w kluczowej lokalizacji tej dzielnicy w Los Angeles. Jest to słynna Aleja, w której znajduje się już niemal trzy tysiące gwiazd-pomników, poświęconych znanym i wpływowym osobom z szeroko pojmowanego świata show-biznesu.

Powstała już w 1953 roku "Aleja Sław" wciąż cieszy się bardzo dużym uznaniem i popularnością, choć nie brak wokół niej kontrowersji. Te dotyczą oskarżeń, iż gwiazdę w niej może mieć de facto każdy, oczywiście za odpowiednią zapłatą.

Faktem jest jednak, że ostatecznego wyboru nominowanych dokonuje Izba Handlowa Hollywood, która właśnie ogłosiła, kto dołączy do grona gwiazd Hollywood Walk of Fame już w przyszłym roku.

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Rockowe ikony z własnymi gwiazdami w Hollywoodzkiej Alei Sław!

Jak przekazano w oficjalnej transmisji na żywo w czwartek 23 lipca, już w przyszłym roku Hollywood Walk of Fame zostanie wzbogacona o kolejne gwiazdy prawdziwych ikon ze świata filmu, telewizji, teatru, radia, sportu oraz oczywiście muzyki.

Tym samym okazuje się, że już za rok swoją własną ceremonię odsłonięcia hollywoodzkiej gwiazdy przeżyją członkowie i członkini zespołu Linkin Park! Jedna z najbardziej ikonicznych dla współczesnego metalu formacji dostąpi tego zaszczytu niemal dokładnie 30 lat po powstaniu. To jednak nie jedyny zespół, kojarzony ze światem rocka i metalu, wyróżniony przez Izbę Handlową Hollywood. Już w 2027 roku własne gwiazdy otrzymają The Smashing Pumpkins oraz Ramones.

W gronie docenionych znalazły się także takie nazwiska, jak aktorki Kate Hudson, Lisa Kudrow, Elle i Dakota Fanning (pierwsze siostry, które zostaną wspólnie uhonorowane) czy aktorzy Idris Elba, Pedro Pascal oraz Sam Rockwell. Na ten moment nie wiadomo, kiedy odbędą się uroczyste ceremonie odsłonięcia gwiazd.

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