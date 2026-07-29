Pol’and’Rock Festival 2026 – gdzie oglądać transmisję? Koncerty z domu!

Oto nadszedł jeden z najbardziej wyczekiwanych dla wszystkich fanów i fanek muzyki czas w roku. W czwartek 30 lipca startuje tegoroczna, 32. już edycja Pol'and'Rock Festivalu. Wydarzenie powraca, jak w poprzednich kilku edycjach, na teren Lotniska Czaplinek-Broczyno, a wstęp dla wszystkich festiwalowiczów i festiwalowiczek będzie bezpłatny.

Bramy festiwalu zostały już otwarte, co oznacza, że pierwsi przyjezdni szykują się, aby jak najlepiej przeżyć ten festiwalowy czas. Nie da się ukryć, że będzie się na nim działo - szczególnie koncertowo!

KOLUMNA - Pol'and'Rock Festival

Ikony polskiej i światowej muzyki na Pol'and'Rock Festival 2026

Pomysłodawca "najpiękniejszego festiwalu świata", Jurek Owsiak, już od końca ubiegłego roku w swojej audycji "Zaraz będzie ciemno" ogłaszał sukcesywnie kolejnych wykonawców i wykonawczynie, którzy i które zaprezentują się na Dużej i Małej Scenie Pol'and'Rocka. W gronie tym znalazły się takie nazwy i nazwiska jak: P.O.D., Godsmack, Vended, Dropkick Murphys, Dziwna Wiosna, Dżem, Wargasm, Eagle-Eye Cherry, Happysad, Kasia Lins, Daria ze Śląska, WaluśKraksaKryzys, Wiraszko, Zuta, Ewelina Flinta czy Trupa Trupa.

Więcej ogólnych informacji znajdziesz w artykule: Pol'and'Rock Festival 2026 - co warto wiedzieć?

Będzie transmisja koncertów i spotkań w ramach ASP z Pol'and'Rock Festival 2026

Festiwale to bardzo szczególne wydarzenia, atmosfera których ma ogromne grono zwolenników. Panujący jednak tam chaos, hałas i ogromny tłum to jednak nie jest coś dla każdego. Z drugiej strony nie brak i tych, którzy bardzo chcieliby się pojawić na w Czaplinku, jednak z wielu różnych powodów w tym roku nie dadzą rady.

Nie ma tego złego! Organizatorzy "najpiękniejszego festiwalu świata" już od kilku lat wychodzą takim osobom naprzeciw i organizują transmisje live koncertów, tak z Dużej, jak i Małej Sceny, oraz spotkań w ramach słynnej Akademii Sztuk Przepięknych.

Nie inaczej będzie także w tym roku. Już teraz na koncie Kręcioła TV w serwisie YouTube można zapisać się na premierę transmisji i koncertów, które danego dnia interesują nas najbardziej. Wszystkie nadchodzące emisje znajdziesz TU. Relacje na żywo z Festiwalu będzie można oglądać także w Dzień Dobry TVN, TVN24 czy Playerze.

Pol’and’Rock Festival - 10 występów, które przeszły do historii imprezy: