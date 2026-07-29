Synowie gwiazd Slipknota zagrają na Pol’and’Rock. Nazwiska ojców otworzyły im drzwi?

Vended to jeden z najmłodszych zespołów, które pojawią się na Pol’and’Rock Festival 2026. Amerykanie grają razem dopiero od 2018 roku, ale zdążyli już koncertować u boku Slipknota, Bring Me The Horizon i Jinjer oraz występować na dużych festiwalach. Zainteresowanie grupą od początku podsycały nazwiska jej dwóch członków. Wokalista Griffin Taylor jest synem Coreya Taylora, frontmana Slipknota i Stone Sour. Perkusista Simon Crahan to z kolei syn Shawna „Clowna” Crahana, współzałożyciela i jednego z najbardziej rozpoznawalnych członków Slipknota.

Vended pochodzą z tego samego miasta co Slipknot

Historia Vended rozpoczęła się w Des Moines w stanie Iowa. To właśnie z tego miasta pochodzi Slipknot, grupa, która pod koniec lat 90. wniosła do światowego metalu mieszankę agresji, chaosu, ciężkich riffów i teatralnego wizerunku.

Vended także poruszają się na pograniczu nu metalu i metalcore’u. W ich muzyce słychać ciężkie, nisko strojone gitary, gwałtowne zmiany tempa, krzykliwe wokale i melodie ukryte pod warstwą hałasu. Porównania ze Slipknotem były więc nieuniknione nie tylko z powodu rodzinnych powiązań.

Griffin Taylor nie ukrywa, że dorastał w świecie muzyki. Towarzyszył ojcu podczas tras, obserwował koncerty od kulis i wcześnie zetknął się z realiami branży. Nie oznaczało to jednak automatycznego sukcesu. Każdy krok Vended był analizowany przez fanów Slipknota, którzy próbowali ocenić, czy młodzi muzycy mają coś własnego do powiedzenia.

„Wszystko zawdzięczają ojcom”? Muzycy Vended odpowiadali na zarzuty

Najczęstszy zarzut wobec Vended dotyczy tego, że synowie znanych muzyków mieli znacznie łatwiejszy start niż debiutanci pozbawieni rodzinnych kontaktów. Członkowie zespołu nie zaprzeczają, że ich pochodzenie wywołało zainteresowanie, ale odrzucają twierdzenia, że całą karierę zbudowali dzięki nazwiskom ojców.

W rozmowie z magazynem „Kerrang!” Griffin Taylor podkreślał, że członkowie zespołu samodzielnie zdobywali umiejętności i przez lata intensywnie pracowali nad własną muzyką. Formacja nie odcina się od wpływu Slipknota, ale chce być oceniana na podstawie koncertów i nagrań, a nie rodzinnych drzew genealogicznych. To trudna walka. Głos Griffina bywa porównywany z wokalem Coreya Taylora, natomiast sposób gry Simona natychmiast przywołuje skojarzenia ze sceniczną energią jego ojca. Nawet gdy muzycy próbują poszerzać brzmienie, podobieństwa pozostają łatwe do wychwycenia.

Vended nie poprzestali na jednym viralowym nagraniu

Pierwszym większym wydawnictwem grupy była EP „What Is It // Kill It”, która ukazała się w 2021 roku. Materiał pokazywał surową, agresywną stronę zespołu i potwierdził, że Vended nie są wyłącznie jednorazowym projektem stworzonym wokół znanych nazwisk. W 2024 roku muzycy wydali debiutancki album zatytułowany po prostu „Vended”. Płyta pozwoliła im zaprezentować bardziej rozbudowane brzmienie, nadal zakorzenione w nu metalu, ale czerpiące również z nowoczesnego metalcore’u. Na koncertach najważniejsza jest jednak energia. Griffin Taylor prowadzi występy z ogromną intensywnością, a zespół gra tak, jakby próbował każdą minutą udowodnić, że zasługuje na miejsce na dużych scenach.

Vended wystąpią na Pol’and’Rock Festival w czwartek 30 lipca. Koncert na Dużej Scenie rozpocznie się o godz. 18.40. Dla części publiczności będzie to okazja, by zobaczyć „synów muzyków Slipknota”. Po zakończeniu występu najważniejsze będzie jednak to, czy zespół zdoła sprawić, że widzowie zapamiętają jego własną nazwę.

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