Glen Hansard nie żyje. Zdobywca Oscara zginął w tragicznym wypadku

Nie żyje Glen Hansard. Zginął w wypadku w Irlandii

Smutne wieści jako pierwszy przekazał dziennik „The Irish Independent”. To właśnie na jego łamach podano informację o śmierci Glena Hansarda, uznanego irlandzkiego twórcy, znanego przede wszystkim z grupy The Frames. Muzyk zginął w środę, 29 lipca, wcześnie rano, w wyniku wypadku motocyklowego. Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w Lucan, jednej z dublińskich dzielnic.

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Służby na miejscu wypadku Hansarda. Zmarł na miejscu

Lokalne służby zostały poinformowane o incydencie około godziny 4:30 czasu lokalnego. Choć ratownicy dotarli na miejsce dość szybko i podjęli próbę udzielenia pomocy poszkodowanemu 56-latkowi, artysta zmarł na miejscu. Obecnie nie podano jeszcze oficjalnej i dokładnej przyczyny jego śmierci.

Kim był Glen Hansard? Od The Frames do solowego sukcesu

Przyszły artysta przyszedł na świat 21 kwietnia 1970 roku w dublińskiej dzielnicy Ballymun. Swoją edukację zakończył już w wieku 13 lat, aby podjąć pracę zarobkową. Siedem lat po tej decyzji założył formację, która przyniosła mu międzynarodowy rozgłos i szacunek – The Frames. Grupa ta do dziś uznawana jest za jedną z najistotniejszych na irlandzkim rynku muzycznym.

Oscar dla Glena Hansarda. Kariera w The Swell Season i solowa

Sukcesy z The Frames nie wyczerpały jego ambicji. Hansard współtworzył również folkowo-rockowy projekt The Swell Season. Właśnie w ramach tego duetu nagrał piosenkę „Falling Slowly” do filmu „Once”, w którym zagrał główną rolę męską. Utwór ten przyniósł mu zresztą nagrodę Akademii Filmowej za „Najlepszy utwór oryginalny”. Solową ścieżkę artysta zainaugurował w 2012 roku, a jego pierwszy album pod własnym nazwiskiem, zatytułowany „Rhythm and Repose”, spotkał się z dużym uznaniem. Łącznie wydał pięć płyt solowych, a jego ostatnim dziełem pozostanie krążek „All That Was East Is West of Me Now”, opublikowany jesienią 2023 roku.

Życie prywatne zmarłego muzyka

Prywatnie muzyk związany był z pochodzącą z Finlandii poetką, Maire Saaritsą. Para powitała na świecie swoje jedyne dziecko zaledwie cztery lata przed jego śmiercią, w 2022 roku.

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