Nie żyje Kavinsky. Legendarnego DJ-a znaleziono w jego paryskim domu

Środowe doniesienia, opublikowane 29 lipca przez dziennik "Le Parisien", przyniosły smutną nowinę o śmierci Kavinsky'ego. Zgodnie z tymi informacjami, ciało muzyka zostało odkryte dzień wcześniej, we wtorek 28 lipca, w jego paryskim mieszkaniu zlokalizowanym w 18. dzielnicy. Doniesienia o odejściu tej wybitnej postaci sceny elektronicznej zostały ostatecznie potwierdzone przez radiostację BMF, powołującą się na informacje z paryskiej prokuratury.

Służby wydały oficjalny komunikat, w którym zaznaczono, że obecnie nie są znane ani dokładne okoliczności, ani przyczyny śmierci twórcy. Przedstawiciele organów ścigania poinformowali o trwającym postępowaniu wyjaśniającym, dodając jednocześnie, że podczas oględzin domu Kavinsky'ego nie natrafiono na żadne nietypowe czy podejrzane przedmioty, które mogłyby wzbudzić wątpliwości detektywów. W momencie śmierci artysta miał 50 lat.

Muzycy ze świata rocka i metalu, którzy zmarli w 2025 roku

Kim był Vincent Belorgey, znany jako Kavinsky?

Prawdziwe imię i nazwisko Kavinsky'ego to Vincent Belorgey. Przyszedł na świat 31 lipca 1975 roku, co oznacza, że jego życie zakończyło się zaledwie trzy dni przed ukończeniem 51 lat. Choć jego pierwsze kroki w show-biznesie wiązały się z aktorstwem, z czasem, w 2005 roku, postanowił diametralnie zmienić kierunek i w pełni poświęcić się twórczości muzycznej. Jego fascynacja elektroniką skłoniła go do podjęcia prób na tym polu. Pierwszym singlem artysty był „Testarossa Autodrive", a rok później, w 2006, zaprezentował swój debiutancki minialbum pod tytułem „Teddy Boy".

Przełom i globalna sława nadeszły w 2010 roku za sprawą utworu „Nightcall", który stał się częścią ścieżki dźwiękowej do popularnego filmu „Drive". Ta kompozycja okazała się być strzałem w dziesiątkę, zdobywając uznanie na międzynarodowych zestawieniach, plasując się na 10. miejscu we Francji i docierając do 60. pozycji w Wielkiej Brytanii. Pierwszy pełnowymiarowy album studyjny, zatytułowany „OutRun", Kavinsky wydał w 2013 roku, a na jego następcę, krążek „Reborn", fani musieli czekać blisko dziesięć lat, aż do 2022 roku. Twórczość Kavinsky'ego często nawiązywała do brzmień electropopu lat osiemdziesiątych, a jego styl nierzadko zestawiano z twórczością legendarnego duetu Daft Punk.

Muzyce ze świata rocka i metalu, którzy zmarli w 2025 roku. Pożegnaliśmy wielkie nazwiska: