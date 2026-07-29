Dave Mustaine ZNOWU uderza w Metallikę w sprawie praw autorskich! Wraca temat głośnego sporu

Dave Mustaine i Metallica to już od ponad czterech dekad temat-rzeka. Przypominamy, że obecny lider Megadeth dołączył do formacji krótko po jej założeniu przez Larsa Ulricha i Jamesa Hetfielda. "Rudy" był częścią składu przez dwa lata, brał także udział w nagraniach wczesnych nagrań Metalliki. Mustaine został wyrzucony z zespołu nagle wiosną 1983 roku, a jako powód takiego stanu rzeczy podano jego problemy z nadużywaniem alkoholu i kontrolowaniem agresji. Miejsce Dave'a w Metallice szybko zajął Kirk Hammett, z którym to grupa nagrała i wydała swój debiutancki album.

Już na Kill 'Em All znalazły się kompozycje, współautorem których jest właśnie Mustaine, dwie kolejne znalazły się także na Ride the Lightning. Kwestia autorstwa utworów ikony thrash metalu od lat pozostaje podstawą konfliktu między jej członkami a frontmanem Megadeth, który regularnie wraca do tego tematu.

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Dave Mustaine ponownie uderza w Larsa Ulricha, Jamesa Hetfielda i Kirka Hammetta

Muzyk od lat ostro komentuje temat w licznych wywiadach - także w tym najnowszym, udzielonym podczas tegorocznego Tuska Festival. W wypowiedzi frontman i lider Megadeth ponownie wskazał kompozycje Metalliki, których jest współautorem. Mowa tu o: Phantom Lord, Metal Militia, Jump in the Fire, The Four Horsemen, które powstało jako Mechanix, a także The Call of Ktulu oraz Ride the Lightning. Mustaine od lat przypisuje sobie współautorstwo także kultowego Leper Messiah, nie jest jednak oficjalnie uznawany w kredytach.

W wypowiedzi "Rudy" powtarza, że to właśnie nie zastosowanie się do jego prośby, aby nie wykorzystywać materiałów, w nagraniach których on, jeszcze jako członek Metalliki, wziął udział, stanowi podstawę złej atmosfery wokół dwoma zespołami. Dave jest zdania, że nie doczekał się odpowiedniej, należytej mu zapłaty za współkomponowanie wymienionych wyżej piosenek. Wokalista i gitarzysta wciąż ma za złe także fakt, że Lars Ulrich widnieje w kredytach Phantom Lord oraz Metal Militia, choć nie miał brać udziału w ich komponowaniu. Mustaine po nadal krytykuje także fakt, że rzekomo "trochę" za współautorstwo Metal Militia dostaje również Hammett - co ważne jednak, gitarzysta nie widnieje w kredytach tego utworu.

Jednym z powodów, dla których nie mogliśmy się naprawdę pogodzić, jest to, że miałem piosenki, których nie chciałem, żeby nagrywali, kiedy odchodziłem, a oni nagrali je, ale nie zapłacili mi tyle, ile wynosiła moja część. James i ja napisaliśmy „Metal Militia” i „Phantom Lord” – każdą nutę. I jakoś na płycie jest napisane, że Lars dostaje 10%. A za „Metal Militia” Kirk też dostaje część, a przecież nawet nie był wtedy w zespole! - mówi Dave Mustaine.

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