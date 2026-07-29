Pol'and'Rock Festival 2026. Jurek Owsiak z pilnym komunikatem przed imprezą

Nadchodząca edycja festiwalu Pol'and'Rock oficjalnie odbędzie się w tym roku w dniach od 30 lipca do 1 sierpnia. Muzyczne widowisko ponownie zagości na rozległym terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Podobnie jak w poprzednich latach, wstęp na wszystkie zaplanowane koncerty oraz wydarzenia towarzyszące jest całkowicie bezpłatny dla każdego uczestnika.

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Intensywne prace przygotowawcze, mające na celu stworzenie infrastruktury dla najpiękniejszego festiwalu świata, trwały od wielu tygodni i nabrały gigantycznego tempa w ostatnich dniach. Pomimo że do inauguracyjnych dźwięków ze sceny pozostało trochę czasu, już we wtorek 28 lipca o godzinie 12:00 oficjalnie otwarto festiwalowe bramy. Na rozległym terenie rozbiły się już pierwsze grupy uczestników, których osobiście i niezwykle uroczyście przywitał główny pomysłodawca wydarzenia, Jurek Owsiak.

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Tysiące fanów muzyki wciąż znajduje się w domach, gdzie domykają ostatnie walizki i organizują logistykę podróży na miejsce imprezy. To właśnie do tej grupy osób, które dopiero planują wyjazd na festiwalowe pole, stanowczy apel skierował Jurek Owsiak, reagując na nieustannie powracające problemy.

Oficjalny profil wydarzenia w mediach społecznościowych udostępnił pilny komunikat, w którym stanowczo odradza się przywożenia domowych pupili na teren festiwalu. Prośba ta jest bezpośrednio związana z nadciągającymi warunkami atmosferycznymi, ponieważ prognozy pogody przewidują falę potężnych upałów, a w sobotę mogą wystąpić burze. Olbrzymi hałas płynący ze scen, wszechobecne zamieszanie i kilkusettysięczny tłum stanowią fatalne środowisko dla każdego czworonoga, narażając go na ogromny stres i niebezpieczeństwo.

Najpiękniejszy Festiwal Świata kocha wszystkich. Ale Wasza dobra zabawa wcale nie oznacza dobrej zabawy Waszych zwierząt. Nie zabierajcie ich na Festiwal! - brzmi apel organizatorów.

Apelowanie o pozostawienie psów i kotów w bezpiecznych domach to stały punkt w komunikatach fundacji od wielu sezonów. Zespół odpowiedzialny za przygotowanie imprezy zaznacza jednak, że jeśli ktoś zdecyduje się zignorować te prośby i pojawi się ze swoim zwierzakiem, na miejscu będą osoby z wiedzą weterynaryjną, gotowi do udzielenia pomocy w nagłych sytuacjach.