Gitarzysta Tom Morello powraca z nowym albumem. Będzie to w pełni rockowe wydawnictwo

Już dwa lata temu, pod koniec czerwca 2024 roku, Tom Morello, gitarzysta najbardziej znany z gry w Rage Against the Machine, wypuścił premierowy utwór zatytułowany Soldier In The Army Of Love, który był pierwszą zapowiedzią jego długo oczekiwanego rockowego albumu. Potem w sieci pojawiały się kolejne kompozycje. W końcu Morello ogłosił szczegóły wspomnianego wydawnictwa.

Płyta zatytułowana Everyone Gets Everything They Want ukaże się na rynku 25 września 2026 nakładem wytwórni Mom + Pop Music.

Gitarzyści i gitarzystki wszech czasów według "Rolling Stone"

Album, jak czytamy w zapowiedzi, porusza m.in. tematy faszyzmu, praw imigrantów oraz globalnego chaosu politycznego. Nad brzmieniem płyty gitarzysty RATM czuwało kilka producentów: Tyler Smyth, Carl Restivo, Zakk Cervini, Dan Carey oraz Sam Nelson Harris.

Wiadomo już, że na płycie Everyone Gets Everything They Want znajdzie się łącznie 12 utworów. Tak prezentuje się tracklista:

Beth From Electronics Everyone Gets Everything They Want Adjourn It (feat. Serj Tankian & Roman Morello) I Am Not Yours To Command Soldier In The Army Of Love Unconquered (feat. Kneecap) Date Night The Last Rung On The Ladder Everything Burns (feat. Beartooth) Pretend You Remember Me Untethered They Can't Kill Us All

Morello, przy okazji ogłoszenia premiery albumu, udostępnił także kolejną kompozycję, Date Night. Kawałek ten opowiada prawdziwą historię trzech młodych Holenderek, które w trakcie II wojny światowej wabiły nazistów na śmierć.

– Tworzę piosenki antyrasistowskie dla antyrasistów. Tworzę piosenki antyfaszystowskie dla antyfaszystów. I tworzę piosenki antynazistowskie dla antynazistów. "Date Night" to w zasadzie utwór z serii "po której stronie stoisz?". Jeśli kogoś to obraża, wyciągnijcie wnioski. Ach, i to Roman Morello napisał ten zabójczy riff w tym kawałku – powiedział gitarzysta. A Roman Morello to, rzecz jasna, jego 15-letni syn. – Jest uwięziony ze mną w domu, więc bez przerwy kradnę jego riffy, żeby pisać piosenki! Sam zacząłem grać dopiero w wieku 17 lat. On zaczął mając jakieś 8 czy 9 lat. Już teraz pisze riffy, które mają w sobie to słynne "DNA Morello", ale jednocześnie są to patenty, na które ja sam bym nigdy nie wpadł – powiedział muzyk w rozmowie udostępnionej na YouTubie.

BREAKING: My new album, EVERYONE GETS EVERYTHING THEY WANT, comes out on September 25th! Pre-save the album and pre-order vinyl and merch now through the link in bio. Until then, “DATE NIGHT” is out NOW!🔥 pic.twitter.com/aURPJ9D1mQ— Tom Morello (@tmorello) July 28, 2026

Tom Morello ogłosił szczegóły własnego festiwalu!

Gitarzysta postanowił zorganizować własny festiwal. Imprezę Power To The People zaplanowano na 3 października 2026. Odbędzie się ona w amfiteatrze Merriweather Post Pavilion w Columbii (stan Maryland).

Festiwal został opisany jako "bezpartyjne święto pokoju, sprawiedliwości, solidarności, muzyki i działań społecznych". W składzie wydarzenia znaleźli się m.in. Bruce Springsteen, Foo Fighters, Cypress Hill, Serj Tankian, Dave Matthews czy Dropkick Murphys.

Oto ciekawostki o albumie Evil Empire od Rage Against the Machine: