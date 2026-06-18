Dlaczego muzycy mieszają się do polityki? Tom Morello odpowiada wprost na to pytanie

Tom Morello to bez wątpienia jeden z najbardziej wyrazistych i nieugiętych głosów w świecie rocka. Gitarzysta znany z Rage Against the Machine, który w ostatnim czasie skupia się przede wszystkim na rozwoju kariery solowej, od lat podkreśla, że muzyka to potężne narzędzie do walki z systemem.

Muzyk, w nowym wywiadzie dla zachodniego Metal Hammera, odniósł się do słynnego hasła, które często mogą usłyszeć artyści, a mianowicie "nie mieszajcie się do polityki, po prostu zajmijcie się graniem". Morello zdecydowanie się z tym nie zgadza.

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Kiedy ludzie mówią, że muzycy nie powinni mieszać się do polityki, mają na myśli tylko jedno: po prostu nie zgadzają się z twoimi poglądami. W sekundę po tym, jak napiszesz piosenkę, która jest zgodna z ich poglądami, nagle będą zachwyceni. Więc, po pierwsze: to straszna hipokryzja. A po drugie uważam, że dlaczego właściwie miałbyś rezygnować ze swojego prawa do wolności słowa ze względu na zawód, jaki wykonujesz? Tylko dlatego, że to kogoś obraża? Myślę, że prawda leży po zupełnie drugiej stronie. Uważam, że gdy się cenzurujesz w swojej twórczości, to wyświadczasz niedźwiedzią przysługę swoim czasom – odpowiedział Morello.

Gitarzysta przyznał, że sam stał się buntownikiem właśnie dzięki muzyce. Wpływ na to mieli m.in. Joe Strummer z The Clash czy Chuck D z Public Enemy. – Każdy akt sztuki jest aktem oporu. Każda zaśpiewana pieśń to promień światła w nadchodzącym mroku – podsumował Tom Morello.

Tom Morello ogłosił szczegóły własnego festiwalu!

Na początek października 2026 roku zaplanowano festiwal Power To The People, za który odpowiada Morello. Gitarzysta zdradził, że odbędzie się on w amfiteatrze Merriweather Post Pavilion w Columbii (stan Maryland).

Impreza została opisany jako "bezpartyjne święto pokoju, sprawiedliwości, solidarności, muzyki i działań społecznych". W składzie tego festiwalu znaleźli się m.in. Bruce Springsteen, Foo Fighters, Cypress Hill, Serj Tankian, Dave Matthews czy Dropkick Murphys.

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