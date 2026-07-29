Serj Tankian śpiewa utwór Davida Bowiego! Mroczny cover jest już dostępy w sieci

Wokalista System of a Down nie zwalnia tempa. Serj Tankian połączył właśnie siły z producentem muzyki elektronicznej i kompozytorem muzyki do gier, Brendanem Angelidesem. Efektem tej współpracy jest I’m Afraid of Americans, mroczny cover utworu Davida Bowiego z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Nowa aranżacja kultowej piosenki Bowiego znajdzie się na nadchodzącym albumie Angelidesa, Can You Feel the End Begin?, który ukaże się na rynku 14 sierpnia 2026 roku nakładem wytwórni Ancestor.

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– Zawsze uwielbiałem remiks oryginalnego utworu Bowiego stworzony przez Trenta Reznora. Przez ostatni rok pracowałem nad nowym albumem i kiedy powstawał ten konkretny bit, nieoczekiwanie zacząłem podśpiewywać do niego słowa tej piosenki. Pierwszą osobą, o której pomyślałem w kontekście współpracy, był Serj. Od zawsze stanowił dla mnie inspirację, a dziś mam to szczęście, że mogę nazywać go swoim przyjacielem. Teledysk powstał na bazie naszych zdjęć z dzieciństwa. Nagraliśmy siebie, aby napędzić technologię motion capture, a następnie dopasowaliśmy rysy twarzy, zmontowaliśmy całość i zrobiliśmy niezłą rozróbę – powiedział Angelides.

Zwrócił on też uwagę na przesłanie utworu: – Ciągle myślę o tym, co dzieje się ze społecznościami twórczymi w czasach autorytaryzmu. To w zasadzie główny temat mojego nadchodzącego albumu. Nie mogę się doczekać, aż podzielę się z Wami całością już za parę tygodni.

Serj Tankian połączył również siły z Tomem Morello

To już kolejny gościnny występ wokalisty SOAD w ostatnim czasie. W maju 2026 Tankian pojawił się w utworze Adjourn It u boku Toma Morello (Rage Against The Machine), który znajdzie się na nadchodzącym albumie gitarzysty, Everyone Gets Everything They Want. Wspomniany krążek ukaże się na rynku 25 września 2026 nakładem wytwórni Mom + Pop Music.

– W tym historycznym momencie każdy akt sztuki jest aktem oporu, a "Adjourn It" – utwór stworzony we współpracy z moim wieloletnim przyjacielem Serjem Tankianem oraz moim 15-letnim synem i wirtuozem gitary, Romanem Morello – jest wyrazistym wezwaniem do sprawiedliwości w niesprawiedliwych czasach – wyjaśnił Morello, cytowany w informacji prasowej.

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