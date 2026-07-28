Bramy otwarte na Pol'and'Rock Festival 2026. Rusza 32. edycja kultowej imprezy

Koniec długich miesięcy oczekiwań na imprezę, która od dekad kształtuje krajowy rynek muzyczny. Wydarzenie to od zawsze oznacza coś więcej niż zwykłe występy zespołów na scenie, ponieważ buduje wyjątkową wspólnotę i gwarantuje niepowtarzalny klimat wolności dla tysięcy miłośników ciężkiego grania. Twórcy tegorocznej odsłony dołożyli wszelkich starań, aby każdy przybywający gość natychmiast zintegrował się z tłumem. Pora pakować namioty i śpiwory, bo rozpoczyna się największa muzyczna celebracja w kraju.

Człowiek z metalu: Jurek Owsiak

Harmonogram Pol'and'Rock Festival 2026. O której rusza Najpiękniejszy Festiwal Świata?

Teren festiwalowy przyjmuje już pierwszych gości, jednak właściwa inauguracja trzydziestej drugiej edycji Pol’and’Rock Festival nastąpi w czwartek, 30 lipca dokładnie o godzinie 15:00. Przed ogromną publicznością zaprezentują się absolutne legendy światowego rocka, w tym formacje takie jak Godsmack, P.O.D. oraz Dropkick Murphys. Krajową reprezentację stworzą między innymi muzycy z Myslovitz, Dżemu oraz Nocnego Kochanka. Z kolei tak zwana Mała Scena ugości grupy wybrane podczas specjalnych Eliminacji, do których zgłosiło się łącznie aż siedemset kapel z całej Polski. Zgromadzeni pod tą sceną fani usłyszą występy takich wykonawców jak Lej Mi Pół, ADHD czy Atmosphere, z którymi zaśpiewa Marcin Rozynek.

Lokalizacja Pol'and'Rock Festival 2026. Gdzie zagrają gwiazdy rocka?

Organizatorzy pozostają wierni sprawdzonej lokalizacji, dlatego impreza ponownie zagości w doskonale znanym uczestnikom miejscu. Najpiękniejszy Festiwal Świata rozbije swoje namioty na płycie Lotniska Czaplinek-Broczyno, podobnie jak miało to miejsce podczas kilku ubiegłych lat. Ten rozległy teren znów zamieni się w ogromne, tętniące życiem miasteczko dla wielbicieli ciężkiej muzyki, stwarzając im perfekcyjne warunki do koncertowej zabawy i spędzania czasu w gronie znajomych.

Poza głównymi koncertami uczestnicy mogą brać udział w tradycyjnych dyskusjach organizowanych pod szyldem Akademii Sztuk Przepięknych. W tegorocznym harmonogramie spotkań znalazły się takie osobistości jak aktorka Agata Kulesza oraz polska pięściarka Julia Szeremeta.

Na terenie imprezy przygotowano również specjalny sektor pod nazwą „Bądź Zdrów”, który całkowicie skupia się na propagowaniu profilaktyki medycznej. Odwiedzający to miejsce festiwalowicze mają szansę uczestniczyć w ćwiczeniach sportowych, które odbywają się cztery razy w ciągu dnia i stanowią świetne przygotowanie fizyczne do wieczornych szaleństw pod sceną.

Kwestie bezpieczeństwa uczestników potraktowano z najwyższą powagą, angażując do pracy blisko dwustu wykwalifikowanych pracowników ochrony zdrowia. Wśród nich znaleźli się lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, psycholodzy oraz wolontariusze posiadający uprawnienia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Centralnym punktem tego zaplecza jest w pełni działający już szpital polowy, wyposażony w nowoczesne urządzenia do prześwietleń RTG, sprzęt USG oraz liczne defibrylatory. Na całym obszarze wyznaczono cztery dodatkowe stacje ratunkowe, gwarantujące natychmiastowe wsparcie w przypadku nawet drobnych urazów, takich jak zwykłe przecięcia naskórka. Medycy mają do swojej dyspozycji siedem karetek pogotowia ratunkowego oraz siedem quadów, co skraca czas dojazdu do poszkodowanych w najdalszych zakątkach lotniska Czaplinek-Broczyno.