Gwałtowna zmiana stylu Within Temptation? Sharon Den Adel zapowiada rewolucję na kolejnym albumie

Holenderska formacja Within Temptation, na której czele stoi charyzmatyczna wokalistka Sharon Den Adel, pracuje nad premierowym materiałem. Liderka grupy, w jednym z najnowszych wywiadów, zdradziła, że nadchodzący materiał zaskoczy mocno fanów. Jego zawartość ma się drastycznie różnić się od wszystkiego, co Within Temptation stworzył do tej pory.

Oto najlepsze metalowe albumy koncertowe w historii. Jakie tytuły wskazała sztuczna inteligencja?

Kiedy zaczynaliśmy, dojrzewaliśmy wraz z muzyką i zawsze podążaliśmy za nowymi inspiracjami, które bardzo nam się podobały. Wplataliśmy je do naszej twórczości, zachowując wypracowany wcześniej styl. Myślę, że w pewnym sensie tak właśnie wyglądała nasza ewolucja na przestrzeni lat – za każdym razem po trochu. Ale to, co nadejdzie teraz, będzie czymś naprawdę ogromnym. To, co zamierzamy zrobić, jest tak diametralnie inne... Uwielbiam ten nowy materiał i mam nadzieję, że nikt nie przeżyje szoku w złym tego słowa znaczeniu. Liczę, że ludzie zostaną powaleni na kolana w pozytywny sposób. Brzmienie na nowym albumie zmieni się całkowicie. Mówimy o różnicy wynoszącej 100 procent – powiedział Sharon Den Adel w rozmowie z niemieckim Metal Hammerem.

Dopytywana o szczegóły nowego brzmienia, wokalistka nie chciała zdradzić niczego więcej. – Wciąż nagrywamy i dopracowujemy materiał, więc pewne rzeczy mogą się tu i ówdzie jeszcze nieznacznie zmienić. Jeśli teraz powiem, że to będzie muzyka jazzowa, wyobrazicie sobie konkretną rzecz, a potem okaże się, że to jednak wciąż bardziej metal. Wtedy ta zmiana wcale nie wyda się aż tak duża. Ale uwierzcie mi – to będzie coś ogromnego – podsumowała artystka.

Przypomnijmy, że na ten moment dyskografię formacji Within Temptation zamyka krążek Bleed Out, który ukazał się na rynku w październiku 2023. Z kolei kilka miesięcy później, w czerwcu 2024, premierę miało natomiast wydawnictwo Worlds Collide Tour – Live in Amsterdam. To album koncertowy, który został zarejestrowany pod koniec listopada 2022 w hali Ziggo Dome.

Oto najbardziej wyczekiwane rockowe i metalowe albumy w 2026: