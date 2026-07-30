Legendarny muzyk W A.S.P. walczy z poważną chorobą. Powstała specjalna zbiórka

Zbiórka została uruchomiona za pośrednictwem platformy GoFoundMe we wtorek 28 lipca. Jej inicjatorką jest Catherine Savean Holmes - żona i menedżerka Chrisa Holmesa, legendarnego gitarzysty zespołu W.A.S.P.

Jak wynika z opisu zbiórki, muzyk ponownie zmaga się z poważną chorobą. U Holmesa zdiagnozowany został nowotwór prostaty, leczenie którego przechodzi we Francji. W związku z terapią gitarzysta nie może pracować, a cotygodniowe koszta radioterapii sprawiły, że na ten moment rodzina nie jest już w stanie podołać im na własną rękę. Ma to związek również z błędem administracyjnym, podczas rejestrowania małżeństwa pary, co sprawiło, że muzykowi przysługuje niezwykle niekorzystne w jego sytuacji ubezpieczenie zdrowotne.

To dlatego bliscy artysty zdecydowali się założyć zbiórkę, celem której jest osiągnięcie kwoty 50 tysięcy dolarów. Na ten moment (stan na 30 lipca, godzina 8:10) udało się zebrać niemal 9 tysięcy dolarów. Wiadomo, że para już ma około 20 tysięcy dolarów długu, a do tego dochodzą stałe koszta leczenia. Już w opisie zbiórki przypomniano, że zaledwie cztery lata temu Holmes zmagał się z inną odmianą choroby nowotworowej - rakiem gardła, który na szczęście udało się doprowadzić do stanu remisji.

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Kim jest Chris Holmes?

Chris Holmes urodził się 23 czerwca 1958 roku w Glendale w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Choć działalność muzyczną rozpoczął już pod koniec lat 70. i grał w takich zespołach z Los Angeles jak Buster Savage, LAX i Slave, to największą rozpoznawalność zyskał jako członek formacji W.A.S.P. Holmes dołączył do niej w 1983 roku i pozostał przez kolejne siedem lat, biorąc udział w nagraniach jej czterech pierwszych płyt. Do zespołu powrócił w 1996, rozstał się z nim jednak ostatecznie w 2001 roku. Holmes był także częścią projektu Animals Randy'ego Pipera, Panowie spotkali się też w formacji Where Angels Suffer. W 2012 roku gitarzysta wydał pierwszy solowy album, Nothing to Lose. Co ciekawe, Chris Holmes był pierwszym mężem Lity Ford.

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