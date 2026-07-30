Oto najlepsi basiści w historii rocka według sztucznej inteligencji!

Basista to kręgosłup zespołu, ale jego rola bywa czasem niedoceniana. W przestrzeni medialnej pojawiło się mnóstwo rankingów dotyczących najlepszych basistów w historii muzyki rockowej. Każde tego typu zestawienie, rzecz jasne, zawsze wzbudza sporo emocji wśród słuchaczy. W końcu ciężko stworzyć "jedyne słuszne" zestawienie, które zadowoliłoby każdego melomana.

Przy okazji tworzenia takich rankingów brane są pod uwagę różne czynniki: wpływ na historię muzyki, rozwój na przestrzeni lat czy po prostu czyste umiejętności. Jeśli ktoś zadałby pytanie: kto jest najlepszym basistą rockowym wszech czasów, to otrzymałby różne odpowiedzi. Jedni wskazaliby na Johna Paula Jonesa z Led Zeppelin, inni wytypowaliby Paula McCartneya z The Beatles, a jeszcze ktoś inny uznałby, że to miano należy się Flea z Red Hot Chili Peppers.

Paul McCartney wskazał swój ulubiony utwór The Beatles. Jest zaskoczenie!

A jaki typ miałaby sztuczna inteligencja? Postanowiliśmy to sprawdzić. Z pomocą przyszedł tradycyjnie Chat GPT. Jest to narzędzie, które w dzisiejszym świecie odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę. W końcu korzystamy z niego bardzo chętnie na co dzień. Jesteśmy przekonani, że ranking najlepszych rockowych basistów wszech czasów sygnowany przez sztuczną inteligencję zachęci naszych czytelników do szerszej dyskusji w tym temacie.

– Oto lista 20 najlepszych basistów rockowych z różnych epok i stylów: od klasycznego rocka, przez punk, grunge, funk rock i indie – ale bez metalu (np. Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath – pomijamy). Każdy z nich wniósł coś unikalnego do brzmienia rocka, niektórzy przesuwali granice basu jako instrumentu – przyznał otwarcie ChatGPT.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 11-20. Oto one:

20. Peter Hook (Joy Division, New Order)

(Joy Division, New Order) 19. Krist Novoselic (Nirvana)

(Nirvana) 18. Duff McKagan (Guns N' Roses)

(Guns N' Roses) 17. Mike Dirnt (Green Day)

(Green Day) 16. Kim Deal (Pixies)

(Pixies) 15. Adam Clayton (U2)

(U2) 14. Bill Wyman (The Rolling Stones)

(The Rolling Stones) 13. Roger Waters (Pink Floyd)

(Pink Floyd) 12. Tony Levin (King Crimson)

(King Crimson) 11. Phil Lynott (Thin Lizzy)

A jacy basiści znaleźli się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu. Tam umieściliśmy właśnie czołową dziesiątkę wraz z opisami podpowiedzianymi przez Chat GPT.

Poniżej natomiast przypominamy ciekawostki na temat albumu Physical Graffiti formacji Led Zeppelin: