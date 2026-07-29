Akademia Sztuk Przepięknych 2026 – goście i harmonogram. Kto pojawi się na Pol’and’Rock?

KOLUMNA - Pol'and'Rock Festival

Pol’and’Rock Festival to nie tylko wielkie sceny, głośne koncerty i pole wypełnione namiotami. Od 20 lat jednym z najważniejszych punktów wydarzenia jest Akademia Sztuk Przepięknych, w której festiwalowicze mogą spotkać ludzi kultury, nauki, sportu i mediów. Pierwsza edycja ASP odbyła się w 2006 roku, a jej prowadzącym był Zbigniew Hołdys. W 2026 roku patronat medialny nad Akademią objęło TVN Warner Bros. Discovery, natomiast rozmowy poprowadzą dziennikarze związani ze stacją TVN. Wszystkie spotkania odbędą się w Dużym Namiocie ASP.

ASP na Pol’and’Rock 2026. Spotkania rozpoczną się o godz. 9.00

Organizatorzy zdecydowali się na ważną zmianę. Pierwsze spotkania z gośćmi będą rozpoczynały się już o godz. 9.00. Następne rozmowy zaplanowano na godz. 11.00 i 13.00. Każde ze spotkań ma potrwać około półtorej godziny. Osoby, które nie pojawią się na festiwalu, będą mogły śledzić transmisje w mediach społecznościowych Pol’and’Rock Festival i na kanale KręciołaTV.

Czwartek, 30 lipca – aktorskie historie i dzieci z różnych stron świata

Pierwszy dzień ASP rozpocznie się od spotkania z Marzeną Figiel-Strzałą. Dziennikarka, reporterka i podróżniczka jest autorką projektu „Dzieci świata”, w którym pokazuje codzienność najmłodszych mieszkańców różnych zakątków globu.

O godz. 11.00 w namiocie ASP pojawi się Marian Dziędziel. Aktor ma na koncie role w takich produkcjach, jak „Wesele”, „Dom zły”, „Moje córki krowy”, „Drogówka” czy „The Mire”. Charakterystyczny głos, śląskie korzenie i role ludzi doświadczonych przez życie sprawiły, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów.

Czwartkowy program zamknie Agata Kulesza. Jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek zagrała m.in. w „Idzie”, „Róży”, „Zimnej wojnie”, „Jestem mordercą” i serialu „Skazana”. Za rolę w nagrodzonej Oscarem „Idzie” została wyróżniona przez Stowarzyszenie Krytyków Filmowych Los Angeles.

Czwartek, 30 lipca:

9.00 – Marzena Figiel-Strzała

11.00 – Marian Dziędziel

13.00 – Agata Kulesza

Piątek, 31 lipca – medalistka olimpijska i polityka bez sejmowej mównicy

Piątkowe spotkania otworzy Julia Szeremeta. Polska pięściarka zdobyła srebrny medal podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Zawodniczka jest również żołnierką Wojska Polskiego. Podczas spotkania prawdopodobnie nie zabraknie pytań o olimpijskie emocje, sportową presję i plany na kolejne starty.

O godz. 11.00 gościem ASP będzie Bartek Dajnowski, dziennikarz związany m.in. z „Dzień Dobry TVN” i TVN Style. W swoich materiałach często porusza tematy społeczne i obyczajowe, a bohaterami jednego z jego najbardziej rozpoznawalnych programów są dzieci.

Ostatnim piątkowym gościem będzie Radomir Wit. Reporter TVN24 od lat relacjonuje wydarzenia z Sejmu i rozmawia z najważniejszymi postaciami polskiej polityki. Na Pol’and’Rock będzie można zapytać go nie tylko o polityczne kulisy, lecz także o pracę dziennikarza w czasie coraz ostrzejszego sporu publicznego.

Piątek, 31 lipca:

9.00 – Julia Szeremeta

11.00 – Bartek Dajnowski

13.00 – Radomir Wit

Sobota, 1 sierpnia – kino, sport i opowieści z kosmosu

Ostatni dzień ASP rozpocznie Juliusz Machulski. Reżyser i scenarzysta stworzył filmy, które na stałe weszły do historii polskiego kina. To właśnie on odpowiada za „Vabank”, „Seksmisję”, „Kingsajz”, „Kilera”, „Vinci” i „Pieniądze to nie wszystko”.

O godz. 11.00 przed festiwalową publicznością pojawią się Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona. Ona jest aktorką, on byłym reprezentantem Polski w siatkówce i mistrzem świata. Para otwarcie opowiada o rodzicielstwie, swoich karierach i działalności charytatywnej.

Finałowym gościem ASP będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski. Polski astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2025 roku uczestniczył w misji Axiom-4. Został drugim Polakiem, który poleciał w kosmos, i pierwszym, który odwiedził Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Sobota, 1 sierpnia:

9.00 – Juliusz Machulski

11.00 – Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona

13.00 – Sławosz Uznański-Wiśniewski

32. Pol’and’Rock Festival odbędzie się od 30 lipca do 1 sierpnia 2026 roku na lądowisku Czaplinek-Broczyno. Poza spotkaniami z gośćmi w ramach ASP działać będą Strefa Działań Twórczych i Namiot Warsztatowy, w których aktywności przygotuje około 90 organizacji i firm.