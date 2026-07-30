Muzycy Red Hot Chili Peppers wracają do studia nagraniowego. Na horyzoncie nowy album

Już jakiś czas temu w przestrzeni medialnej pojawiła się informacja, że muzycy Red Hot Chili Peppers rozpoczęli prace nad kolejnym studyjnym albumem, następcą Return of the Dream Canteen z 2022 roku. – Wspólnie piszemy muzykę, nagrywamy w domu Johna Frusciante i te dźwięki brzmią świetnie. Ostatecznie, gdy zaczynamy grać, chodzi o to, żeby... po prostu złapać magiczny groove i zrobić to dobrze – powiedział basista Flea w tegorocznym wywiadzie dla magazynu Mojo.

Teraz natomiast perkusista Chad Smith potwierdził, że niebawem wejdą oni do studia nagraniowego.

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Piszemy muzykę, mamy parę luźnych pomysłów, ale kiedy siadamy do wspólnego komponowania – a zaczniemy już we wrześniu – pracujemy przez sześć do ośmiu miesięcy i to właśnie z tego materiału powstaje płyta – powiedział Smith w wywiadzie dla kanału Detroit Tigers.

Perkusista RHCP podkreślił, że zespół nie wraca do starych szkiców. – Nie odkopujemy pomysłów sprzed dwóch lat ani "tego jednego riffu, którego nigdy nie dokończyliśmy". Wszystko, co tworzymy, jest odzwierciedleniem tego, kim jesteśmy w danym momencie. Tak właśnie nagrywamy płyty i dlatego ta muzyka jest dla nas zawsze świeża – pokazuje nas jako zespół i jako ludzi w konkretnym okresie życia – podsumował Chad Smith, który w ostatnim czasie był zajęty m.in. współpracą z formacją The Rolling Stones przy albumie Foreign Tongues.

Smith podkreślił, że to właśnie ta filozofia pozwala zespołowi, po tylu latach na rynku, wciąż cieszyć się ze wspólnego grania. – Wciąż to robimy, bo to kochamy. Lubimy grać ze sobą, czujemy, że mamy nowe rzeczy do powiedzenia i nową muzykę do stworzenia. Staramy się stawiać sobie wyzwania – uzupełnił muzyk we wspomnianym wywiadzie.

Muzycy Red Hot Chili Peppers sprzedali swój katalog. Kwota robi wrażenie!

Muzycy Red Hot Chili Peppers sprzedali swój katalog muzyczny. Tę informację potwierdził amerykański magazyn Billboard. Według medialnych doniesień, zespół uzyskał z tego tytułu ponad 300 milionów dolarów!

Umowa ta jest dodatkiem do wcześniejszej transakcji w wysokości 140 milionów dolarów. Tyle właśnie w 2021 roku Hipgnosis Songs zapłaciło amerykańskiemu zespołowi za prawa do publikacji ich muzyki. Nowy deal natomiast obejmuje cały dorobek fonograficzny zespołu, w tym wszystkie 13 albumów studyjnych. Według szacunków, katalog ten generuje rocznie około 26 milionów dolarów zysku. Muzycy sprzedali prawa koncernowi Warner Music Group.

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