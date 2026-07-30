Shavo Odadjian (System of a Down) zagra w kultowym serialu! Wcieli się w złola!

Różne dziedziny szeroko pojmowanego świata kultury bardzo często przeplatają się. Zdecydowanie wyjątkowo dużo łączy kino i muzykę, wyrazem czego są chociażby produkcje muzyczne, filmy biograficzne o znanych artystach czy w końcu musicale. Muzyka również czerpie z filmu, czego najjaskrawszym wyrazem są oczywiście teledyski. Dziś już może nieco mniej popularne, dawniej przybierały formę niemal małych produkcji kinowych.

Nic więc dziwnego, że wielu jest aktorów, którzy próbują swoich sił, bywa, że ze sporymi sukcesami, w świecie muzyki. Wystarczy tu przywołać takie nazwiska, jak Johnny Depp, Jack Black czy w końcu Keanu Reeves. Działa to oczywiście również w drugą stronę, gdy to muzycy na różnych etapach kariery, w różnych stopniu i na rozmaite sposoby "romansują" ze światem kina. Przykładami będą tu takie nazwiska, jak Flea, Sting, David Bowie, Mick Jagger, Jared Leto czy Lenny Kravitz.

Aktorzy i Aktorki, którzy grają rocka!

Shavo Odadjian pojawi się w nowej odsłonie kultowego "Dextera"!

Być może nie każdy wie o tym, że sporo wspólnego z wizualną stroną sztuki ma Shavo Odadjian. Basista System of a Down wyreżyserował i zmontował kultowe klipy formacji: Aerials oraz Toxicity, a wraz z Hansem Zimmerem współtworzył muzykę do filmu Babylon A.D. Shavo ma także na koncie kilka epizodów aktorskich: w 1993 roku u boku samego Arnolda Schwarzeneggera pojawił się w teledysku do Big Gun AC/DC, zagrał także w kulowej komedii Zoolander i wystąpił w filmie dokumentalnym Screamers - teraz czas na kolejny projekt!

Jak właśnie ujawniono, Shavo Odadjian pojawi się w 2. sezonie serialu Dexter: Zmartwychwstanie, czyli kontynuacji kultowego Dextera! Do sieci trafiły nowe fotosy z planu produkcji i na jednym z nich pojawia się właśnie Shavo! Muzyk SOAD jest pokazany w towarzystwie głównego bohatera, owinięty w charakterystyczną folię, co już nieco sugeruje, jak mogą się potoczyć jego losy. Na ten moment wiadomo jedynie, że postać, w którą wcieli się Odadjian nazywa się R.H. Martin i będzie złolem! Nie jest jeszcze znana oficjalna data premiery 2. sezonu Dextera: Zmartwychwstanie.

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