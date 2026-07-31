Wielki sukces Paula McCartneya! To pierwsza taka sytuacja w niemal 70-letniej karierze artysty

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-31 9:05

Paul McCartney nie bez powodu uznawany jest za jednego z najważniejszych, najwybitniejszych i najbardziej wpływowych artystów w historii. Muzyk, choć skończył w tym roku 84 lata, nie ma zamiaru zwalniać. McCartney wciąż koncertuje, wydał także w tym roku nowy, świetnie oceniany album. Wydawnictwo po raz kolejny zapewniło artyście wielki sukces!

Muzyk Paul McCartney na czarno-białym portrecie opiera brodę o splecione dłonie. O jego sukcesie przeczytasz na EskaRock.
Autor: Mary McCartney/ Materiały prasowe

Paul McCartney to z pewnością jeden z tych artystów, którego nazwisko jest bardzo dobrze znane słuchaczom i słuchaczkom z całego świata. Karierę rozpoczynał w zespole The Beatles, który powszechnie uznawany jest za jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych w historii muzyki. Do rozpadu formacji doszło w 1970 roku, a jako pierwszy publicznie ujawnił to właśnie McCartney na zaledwie kilkanaście dni przed wydaniem swojego pierwszego w pełni autorskiego albumu, zatytułowanego po prostu McCartney.

Muzyk działa pod własnym nazwiskiem z bardzo dużymi sukcesami już od ponad 55 lat. Na ten moment jego dyskografia liczy już kilkanaście płyt, z czego najnowsza ujrzała światło dzienne w maju tego roku. Wydawnictwo zatytułowane The Boys of Dungeon Lane spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem tak słuchaczy i słuchaczek, jak i krytyków. Projekt ten zadebiutował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i stał się 24. albumem artysty, biorąc pod uwagę wszystkie projekty i zespoły, jakich był częścią, któremu udało się dotrzeć na szczyt. Tym samym Paul McCartney stał się najbardziej utytułowanym artystą w historii oficjalnej listy przebojów na Wyspach. 

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Paul McCartney z pierwszą w karierze nominacją do Mercury Prize

W czwartek 30 lipca poznaliśmy "shortlistę" nominowanych do Mercury Prize. Co ciekawe, znalazł się na niej właśnie McCartney za sprawą najnowszej płyty. Jest to o tyle ciekawa sytuacja, że artysta ma szansę na wygraną prestiżowej nagrody po raz pierwszy w swojej całej, trwającej już od 1957 roku, karierze! Kto jeszcze może wygrać tegoroczne Mercury Prize? Poniżej pełna "shortlista":

  1. Dave: The Boy Who Played the Harp
  2. Dove Ellis: Blizzard
  3. Florence + the Machine: Everybody Scream
  4. Jade: That’s Showbiz Baby
  5. Knats: A Great Day in Newcastle
  6. Kojey Radical: Don’t Look Down
  7. Nia Archives: Emotional Junglist
  8. Olivia Dean: The Art of Loving
  9. Paul McCartney: The Boys of Dungeon Lane
  10. Raye: This Music May Contain Hope
  11. Suede: Antidepressants
  12. War Child Records: Help(2)

Przypominamy, że w ubiegłym roku zwycięzcą został Sam Fender za sprawą swojego albumu People Watching. Tegorocznego laureata lub laureatkę poznamy 22 października. Tak na nominację zareagował sam Paul McCartney:

Cóż za wspaniała i ekscytująca niespodzianka znaleźć się na tak niesamowitej liście Mercury Prize. To, że „The Boys of Dungeon Lane” zostało docenione obok tak wielu wspaniałych artystów i albumów, to dla mnie ogromny zaszczyt. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają i cieszą się tym albumem. Świetnie się bawiliśmy. Od tworzenia go z Andrew Wattem po udostępnienie go ludziom. Muszę przyznać, że reakcja była naprawdę wyjątkowa. Ta wiadomość po prostu mnie zwaliła z nóg - napisał Paul McCartney w swoich mediach społecznościowych.

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