Wielki sukces Paula McCartneya! To pierwsza taka sytuacja w niemal 70-letniej karierze artysty

Paul McCartney to z pewnością jeden z tych artystów, którego nazwisko jest bardzo dobrze znane słuchaczom i słuchaczkom z całego świata. Karierę rozpoczynał w zespole The Beatles, który powszechnie uznawany jest za jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych w historii muzyki. Do rozpadu formacji doszło w 1970 roku, a jako pierwszy publicznie ujawnił to właśnie McCartney na zaledwie kilkanaście dni przed wydaniem swojego pierwszego w pełni autorskiego albumu, zatytułowanego po prostu McCartney.

Muzyk działa pod własnym nazwiskiem z bardzo dużymi sukcesami już od ponad 55 lat. Na ten moment jego dyskografia liczy już kilkanaście płyt, z czego najnowsza ujrzała światło dzienne w maju tego roku. Wydawnictwo zatytułowane The Boys of Dungeon Lane spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem tak słuchaczy i słuchaczek, jak i krytyków. Projekt ten zadebiutował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i stał się 24. albumem artysty, biorąc pod uwagę wszystkie projekty i zespoły, jakich był częścią, któremu udało się dotrzeć na szczyt. Tym samym Paul McCartney stał się najbardziej utytułowanym artystą w historii oficjalnej listy przebojów na Wyspach.

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Paul McCartney z pierwszą w karierze nominacją do Mercury Prize

W czwartek 30 lipca poznaliśmy "shortlistę" nominowanych do Mercury Prize. Co ciekawe, znalazł się na niej właśnie McCartney za sprawą najnowszej płyty. Jest to o tyle ciekawa sytuacja, że artysta ma szansę na wygraną prestiżowej nagrody po raz pierwszy w swojej całej, trwającej już od 1957 roku, karierze! Kto jeszcze może wygrać tegoroczne Mercury Prize? Poniżej pełna "shortlista":

Dave: The Boy Who Played the Harp Dove Ellis: Blizzard Florence + the Machine: Everybody Scream Jade: That’s Showbiz Baby Knats: A Great Day in Newcastle Kojey Radical: Don’t Look Down Nia Archives: Emotional Junglist Olivia Dean: The Art of Loving Paul McCartney: The Boys of Dungeon Lane Raye: This Music May Contain Hope Suede: Antidepressants War Child Records: Help(2)

Przypominamy, że w ubiegłym roku zwycięzcą został Sam Fender za sprawą swojego albumu People Watching. Tegorocznego laureata lub laureatkę poznamy 22 października. Tak na nominację zareagował sam Paul McCartney:

Cóż za wspaniała i ekscytująca niespodzianka znaleźć się na tak niesamowitej liście Mercury Prize. To, że „The Boys of Dungeon Lane” zostało docenione obok tak wielu wspaniałych artystów i albumów, to dla mnie ogromny zaszczyt. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają i cieszą się tym albumem. Świetnie się bawiliśmy. Od tworzenia go z Andrew Wattem po udostępnienie go ludziom. Muszę przyznać, że reakcja była naprawdę wyjątkowa. Ta wiadomość po prostu mnie zwaliła z nóg - napisał Paul McCartney w swoich mediach społecznościowych.

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