"Mary Liz" – nowy singiel Cinnamon Gum. Analogowy retro soul o relacji, od której trudno się uwolnić

Osobisty charakter tekstu spotyka się w utworze z rozpoznawalnym dla Cinnamon Gum brzmieniem inspirowanym soulem i funkiem lat 60. i 70. Ciepły wokal, oszczędna aranżacja i organiczne instrumentarium tworzą współczesną piosenkę, mocno zakorzenioną w tradycji klasycznych nagrań soulowych.

"Mary Liz" powstał w lutym 2026 roku w Studio Zoe, należącym do That's Love Records, w Princeton w stanie New Jersey. Cały proces realizacji, od rejestracji instrumentów na taśmę po finalny miks, odbył się w pełni analogowo. Rezygnacja z cyfrowych metod produkcji pozwoliła zachować naturalną dynamikę nagrania, niedoskonałości wykonania i charakterystyczne ciepło znane z klasycznych soulowych płyt.

Autorem muzyki jest lider projektu, Cinnamon Guy, czyli Maciej Milewski. Tekst napisała Dora Theisebach, a za produkcję utworu odpowiadają Max Shrager i Cinnamon Guy.

MELLINA - Grabaż

W lipcu zespół zagrał trzy koncerty w Wielkiej Brytanii jako support Thee Sacred Souls, jednej z najważniejszych współczesnych formacji odwołujących się do tradycji amerykańskiego soulu: w Brighton Centre, w The Prospect Building w Bristolu oraz podczas Somerset House Summer Series w Londynie.

O Cinnamon Gum

Cinnamon Gum to pochodzący z Gdańska projekt wokalisty, multiinstrumentalisty i producenta Macieja Milewskiego, występującego jako Cinnamon Guy. Twórczość wyrasta z klasycznego soulu i funku lat 60. i 70., ale brzmi współcześnie dzięki melodyjnym wokalom, gospelowym harmoniom i wyrazistej sekcji rytmicznej.

Integralną częścią projektu jest jego strona wizualna, inspirowana programami takimi jak "Soul Train" i "The Midnight Special", klasyczną telewizją rozrywkową oraz estetyką analogowego filmu.

Cinnamon Gum ma na koncie EP-kę "Moon Water" oraz album "The Cinnamon Show". Projekt występował m.in. na Open'er Festival, Inside Seaside i Eurosonic Noorderslag. "Mary Liz" rozpoczyna kolejny etap jego działalności i stanowi pierwszą zapowiedź albumu planowanego na przełom 2026 i 2027 roku.