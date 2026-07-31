Pol'and'Rock Festival 2026 - Mała Scena. Rozpiska godzinowa koncertów

Lato wszystkim miłośnikom i miłośniczkom wydarzeń na żywo, które odbywają się właśnie w tym okresie z pewnością skojarzy się z jednym, bardzo konkretnym. Mowa oczywiście o Pol'and'Rock Festivalu! Przed nami kolejna, 32. już edycja wydarzenia. Przypominamy, że wystartowało ono w 1995 roku, początkowo funkcjonowało jako Przystanek Woodstock. Pierwsza odsłona imprezy odbyła się w Czymanowie i trwała dwa dni, a jej gwiazdami były takie formacje, jak Myslovitz, IRA, Hurt, Nocna Zmiana czy Closterkeller.

Od lat już w centrum terenu wydarzenia znajdują się dwie sceny: Duża i Mała - ale tylko z nazwy, co Jurek Owsiak bardzo często i dobitnie podkreśla. Na obu rok w rok grają największe muzyczne ikony, tak polskiej, jak i światowej branży.

Człowiek z metalu: Jurek Owsiak

Kto w tym roku zagra na Małej (ale tylko z nazwy!) scenie Pol'and'Rock Festivalu 2026? Harmonogram godzinowy

Nie inaczej rzecz się ma także w tym roku! Tym razem przyglądamy się temu, co zadzieje się tym razem właśnie na Małej Scenie. Tym razem na niej właśnie wystąpią m.in. Dziwna Wiosna, WaluśKraksaKryzys, Wiraszko, Daria ze Śląska czy Kasia Lins ze swoim projektem "Obywatelka K.L.". Poniżej znajdziesz dokładną rozpiskę godzinową występów, zaplanowanych na Małej Scenie Pol'and'Rock Festivalu 2026:

Piątek 31 lipca

17:30 – Zuta

18:25 – ADHD

19:20 – Meteor Airlines

20:25 – Kobranocka

21:55 – Daria ze Śląska

23:25 – Kasia Lins "Obywatelka K.L."

Sobota 1 sierpnia

17:30 – Lost in You

18:25 – Atmosphere / Marcin Rozynek

19:30 - Special Guest

20:35 – Ewelina Flinta

21:55 – Trupa Trupa

23:20 – WaluśKraksaKryzys

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