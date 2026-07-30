Axl Rose zaśpiewał w AC/DC, ale fani chcieli wokalistę Airbourne. Jak na to zareagował Joel O’Keeffe?

Wszyscy doskonale pamiętamy, że w 2016 roku wokalistą AC/DC na koncertach został... Axl Rose. Frontman Guns N' Roses zastąpił wówczas Briana Johnsona, który, ze względu na pogarszające się problemy ze słuchem, nie mógł wyruszyć w trasę z zespołem. Z Rose'm w składzie AC/DC dało ponad 20 występów w Europie oraz w USA.

Zanim jednak ogłoszono, że grupa właśnie z Axlem będzie kontynuowała trasę promującą album Rock or Bust, internet zalała fala spekulacji. Dla wielu fanów naturalnym kandydatem był Joel O’Keeffe, frontman australijskiego Airbourne. Czyli zespołu, który od lat mocno inspiruje się twórczością AC/DC.

W przeszłości, do tego tematu, w wywiadzie dla The Metal Voice odniósł się perkusista Airbourne i brat Joela, Ryan O’Keeffe.

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Oficjalna propozycja ze strony obozu AC/DC nie padła, ale zdradził, że sama świadomość, że fani widzą w jego bracie idealnego następcę legendarnego wokalisty, była dla Joela ogromnym wyróżnieniem.

A co by było, gdyby telefon od AC/DC się pojawił? – Powiedział wtedy: "Gdyby to się kiedykolwiek wydarzyło, pierwszą rzeczą, jaką bym zrobił, byłby telefon do Briana z prośbą o jego błogosławieństwo. A drugą – zamówienie taksówki na lotnisko" – wyjaśnił perkusista.

Co ciekawe, na angaż w AC/DC liczył też Nic Cester z australijskiej formacji Jet, która znana jest z przeboju Are You Gonna Be My Girl. Wokalista wziął udział zresztą w oficjalnym przesłuchaniu. Kto go polecił? Okazuje się, że wpływ na jego kandydaturę miały prawdopodobnie gościnne występy u boku muzyków Muse. W 2010 roku Cester kilkukrotnie dołączał na scenie do wspomnianego zespołu, aby wspólnie wykonać kultowy Back in Black.

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Polscy fani Airbourne w tym roku będą mogli zobaczyć grupę na dwóch koncertach w kraju. Pierwszy z nich odbędzie się 8 sierpnia 2026 w Gdańsku w ramach festiwalu Rockowizna. Drugi natomiast zaplanowano na 26 sierpnia w Krakowie (Klub Studio). Natomiast dwa dni po drugim koncercie na rynku ukaże się nowy studyjny album Airbourne.

Nadchodzące wydawnictwo będzie zatytułowane po prostu Airbourne. Produkcję całości powierzono Brianowi Howesowi, który już wcześniej współpracował z Airbourne (przy albumie Black Dog Barking), a za inżynierię dźwięku odpowiada Mike Fraser, człowiek, który pracował przy płytach AC/DC, Aerosmith czy Metalliki. Miksem zajął się natomiast Zakk Cervini. Na albumie Airbourne znajdzie się 12 premierowych utworów.

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