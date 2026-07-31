Kult ogranicza liczbę koncertów. Kazik Staszewski musi zadbać o zdrowie

Grupa Kult, która od przeszło czterdziestu lat przyciąga na swoje występy tłumy fanów, postanowiła diametralnie zmienić swoje podejście do tras koncertowych. Zespół słynął do tej pory z ogromnej liczby występów, które nierzadko przybierały formę prawdziwych muzycznych maratonów. Bezpośrednim powodem tej decyzji są problemy zdrowotne lidera, Kazika Staszewskiego.

Najnowsze oświadczenie opublikowane przez formację w sieci rozwiewa wszelkie wątpliwości. W najbliższym czasie fani muszą przygotować się na znacznie skromniejszą ofertę koncertową Kultu.

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Muzycy wyjaśnili w komunikacie, że od końca zeszłego roku ich priorytety uległy całkowitej zmianie, a na pierwszym miejscu stawiają obecnie dobrą formę i zdrowie swojego wokalisty. To właśnie dlatego Kazik musiał zrezygnować z angażowania się we wszelkie projekty muzyczne poza macierzystą formacją.

– Chcemy zrobić wszystko, aby mógł jak najdłużej cieszyć się muzyką, a my razem z Wami - kolejnymi koncertami. Ten trudny czas uświadomił nam, że aby móc nadal tworzyć i występować przez kolejne lata, musimy zadbać o to, co najważniejsze - zdrowie, kondycję i zwyczajną higienę życia. Czas uczy pokory. Coraz wyraźniej widzimy, że organizmu nie da się oszukać – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie grupy.

Warto przypomnieć, że pod koniec minionego roku Kazik Staszewski znalazł się w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. W późniejszych wywiadach lider Kultu nie ukrywał, że sytuacja była krytyczna i otarł się o śmierć.

Zmiany w harmonogramie występów są ogromne i widać je wyraźnie po statystykach. W ubiegłym roku grupa zagrała prawie sto razy, natomiast w nadchodzącym czasie muzycy zamierzają zredukować tę liczbę do zaledwie 20-25 koncertów w ciągu całego roku.

Wiemy, że dla wielu z Was ta wiadomość może być smutna. Dla nas również nie jest to łatwa decyzja. Scena i spotkania z Wami są częścią naszego życia od wielu lat i trudno wyobrazić sobie moment, w którym trzeba powiedzieć sobie: "zwolnij". Ale czasem największą odwagą nie jest iść naprzód za wszelką cenę. Czasem odwagą jest zatrzymać się na chwilę, żeby móc iść dalej jeszcze przez następne lata. Mamy nadzieję, że przyjmiecie tę decyzję ze zrozumieniem – dodali członkowie Kultu.

Wraz z publikacją oświadczenia, Kult podzielił się również szczegółami dotyczącymi nadchodzącej, słynnej "Pomarańczowej Trasy". Ten cykl jesienno-zimowych koncertów, organizowany regularnie od ponad dwudziestu lat, zawsze przyciągał na trybuny i pod scenę tłumy widzów w całym kraju. W tym roku jednak fani będą mieli okazję zobaczyć zespół tylko podczas 11 występów. Formacja stanowczo podkreśliła, że nie planuje dodawać żadnych nowych terminów do ogłoszonego planu trasy, która obejmie takie miasta jak Warszawa, Łódź czy Katowice.

Oto najsłynniejsze współprace Kazika Staszewskiego poza Kultem: