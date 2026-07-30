32. edycja Pol'and'Rock Festivalu już trwa. Tłumy opanowały Lotnisko Czaplinek-Broczyno

Tegoroczny sezon festiwalowy osiąga swój punkt kulminacyjny na półmetku wakacji. Ważnym punktem letniej rozrywki w Polsce jest Pol'and'Rock Festival, który w tym roku doczekał się swojej trzydziestej drugiej odsłony. Zgodnie z harmonogramem, to muzyczne święto potrwa od 30 lipca do 1 sierpnia. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami, scena i pole namiotowe ponownie zlokalizowane są na Lotnisku Czaplinek-Broczyno, a uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za wejście.

Oficjalna inauguracja nastąpi punktualnie o godzinie 15:00, kiedy to do zebranych przemówi Jurek Owsiak. Mimo to, znaczna część miłośników muzyki przybyła na miejsce z wyraźnym wyprzedzeniem. Organizatorzy zdecydowali się wpuścić pierwszych gości we wtorek 28 lipca w samo południe. W galerii poniżej można zobaczyć ujęcia z tego wyjątkowego momentu.

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Choć oficjalny start zaplanowano na czwartek, muzyka zabrzmiała już 29 lipca w ramach działań Akademii Sztuk Przepięknych. Na scenie zaprezentowali się Basia Giewont, Paulina Przybysz oraz legenda polskiego rocka, zespół Voo Voo. Czwartkowy poranek przyniósł natomiast pierwsze panele dyskusyjne w ASP. Z festiwalową publicznością spotkali się Marzena Figiel-Strzała, Marian Dziędziel oraz Agata Kulesza.

Jak prezentował się teren Lotniska Czaplinek-Broczyno przed oficjalnym startem? Od samego rana trwały intensywne próby artystów przygotowujących się do wieczornych występów. Jednocześnie nieustannie napływały nowe osoby, błyskawicznie zapełniając dostępną przestrzeń pola namiotowego. Wszędzie dało się odczuć pozytywną energię, co doskonale widać na załączonych fotografiach z tegorocznego Pol'and'Rocka.

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