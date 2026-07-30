Pol'and'Rock 2026 - 30 lipca. Kto zagra na Dużej i Małej Scenie w czwartek? [GODZINY, SCENY]

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-30 11:30

Rozpoczął się już tegoroczny, tak wyczekiwany przez tysiące fanów i fanek, Pol'and'Rock Festival! Trwa już właśnie 32. edycja "najpiękniejszego festiwalu świata", a pierwsze koncerty w jego ramach zaplanowano na czwartek 30 lipca. Kto dokładnie, o której godzinie i na jakiej scenie wystąpi? Sprawdź rozpiskę!

Muzycy grający na instrumentach dętych i akordeonie na scenie. O Pol'and'Rock Festival przeczytasz na EskaRock.
Autor: Pol'and'Rock materiały prasowe - Dominik Malik/ Materiały prasowe

W tym roku to właśnie w czwartek 30 lipca rozpoczął się tegoroczny Pol'and'Rock Festival. Trwa już właśnie 32. edycja wydarzenia, którego bramy otworzyły się dwa dni wcześniej, we wtorek 28 lipca punktualnie o godzinie 12:00. "Najpiękniejszy festiwal świata" odbywa się po raz kolejny na terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno, a udział w nim jest, tradycyjnie, jak ma to miejsce od samych początków, darmowy.

Pierwsze wydarzenia w ramach tegorocznej odsłony Pol'and'Rocka odbyły się już tak naprawdę w środę 29 lipca. W godzinach wieczornych w namiocie, gdzie przez cały czas trwania festiwalu odbywają się spotkania w ramach Akademii Sztuk Przepięknych, wystąpili Basia Giewont, Paulina Przybysz oraz zespół Voo Voo. W tym samym miejscu w czwartek z publicznością spotykają się Marzena Figiel-Strzała, Marian Dziędziel oraz Agata Kulesza.

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Koncerty na Pol'and'Rock Festival 2026 w czwartek 30 lipca - GODZINY

Kto, na której scenie i o której godzinie zagra na wydarzeniu w dniu jego uroczystej inauguracji, czyli w czwartek 30 lipca? Poniżej rozpiska występów, które odbędą się na Dużej i Małej Scenie:

Duża Scena:

  • 15:00 – Rozpoczęcie
  • 15:10 – The Lottery Winners
  • 16:30 – Vended
  • 18:00 – L.U.C. & Rebel Babel Orchestra – Muzyka z filmu "Chłopi"
  • 19:30 – Orbit Culture
  • 21:00 – Dropkick Murphys
  • 22:40 – Godsmack
  • 00:10 – Myslovitz

Mała Scena

  • 17:30 – Trackstone
  • 18:25 – Wiraszko
  • 19:30 – Lej Mi Pół
  • 20:25 – Lipali
  • 21:40 – Jucho
  • 22:45 – Varius Manx & Kasia Stankiewicz
  • 00:10 – Łzy

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Kto wystąpi na tegorocznym Pol'and'Rocku w kolejne dni, w piątek i w sobotę 31 lipca i 1 sierpnia? Więcej informacji i rozpiskę koncertów znajdziesz w poniższym artykule:

Pol'and'Rock 2026 - harmonogram godzinowy wszystkich koncertów. Kto i o której godzinie zagra na Dużej i Małej Scenie?

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