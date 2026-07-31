„Don't Stop Me Now” zespołu Queen z kolosalnym sukcesem! Bariera została przekroczona

Mamy 2026 rok, a klasyka światowego rocka wciąż cieszy się bardzo dużą popularnością. Do grona wyjątkowo chętnie słuchanych wciąż, pomimo upływu lat, zespołów należy zdecydowanie Queen.

Formacja działała w swoim najsłynniejszym składzie: Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercury oraz John Deacon, przez nieco ponad dwadzieścia lat, od 1970 do 1991 roku. W tym czasie udało się jej podbić światowy rynek muzyczny za sprawą niezliczonej ilości przebojów, które oczywiście znalazły się na cieszących się statusem klasyków albumach, by wymienić m.in. A Night at the Opera, News of the World, The Game, The Works czy Innuendo.

Wyjątkowym statusem z całego katalogu Queen cieszy się już od ponad pięciu dekad kompozycja Bohemian Rhaspody, która dla wielu i wiele zasługuje na miano rockowego utworu wszech czasów. Jest jednak w dorobku zespołu także inny, wyjątkowy z perspektywy fanów klasyk.

Ten utwór Queen nagrali jako ostatni z Freddiem Mercurym. To wyjątkowa kompozycja!

Kolejny krok milowy Queen w serwisie YouTube!

Mowa tu o kompozycji Don't Stop Me Now. Znalazła się ona na wydanym w 1978 roku albumie Jazz i promowała go jako drugi oficjalny singiel. Utwór osiągnął bardzo duży sukces i do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych Queen. Napisany przez Freddiego Mercury'ego, w warstwie tekstowej świętuje wolne, pełne radości i braku zahamowań życie. To właśnie dlatego fanem kawałka nie jest Brian May. Gitarzysta od samego początku uważał, że hedonistyczny, ryzykowny styl życia wokalisty stanowi dla niego samego duże zagrożenie.

Już niedługo minie równo pięćdziesiąt lat od premiery Don't Stop Me Now. Pomimo upływu lat kompozycja wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem słuchaczy. To dzięki nim właśnie powstałemu do niej teledyskowi udało się przebić magiczną barierę MILIARDA wyświetleń w serwisie YouTube! Jest to drugi obrazek Queen, któremu udało się tego dokonać - jako pierwszy krok milowy osiągnął legendarny klip do Bohemian Rhapsody, mający już na ten moment imponujące ponad dwa miliardy wyświetleń.

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