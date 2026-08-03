Live Nation z kolejnymi zmianami! Będzie można wnieść wodę na koncerty

Wiosną Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o nałożeniu na Live Nation 15 milionów złotych kary. Decyzja ta wynikała z wprowadzonych w ostatnich latach zmian w regulaminie, które dotyczyły wnoszenia na teren imprezy bagażu, w tym niewielkich torebek. Pojawiły się przepisy, które całkowicie zabraniały zabierania ze sobą jakichkolwiek pakunków. Uczestnicy musieli korzystać z płatnych, kosztujących 50 zł depozytów. Powodowało to powstawanie ogromnych kolejek przed i po wydarzeniu, co spotykało się z dużym niezadowoleniem ze strony fanów.

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Zapisy zakazujące wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów, a także te ograniczające prawo do zwrotu pieniędzy za odwołane wydarzenia, UOKiK uznał za niedozwolone. Live Nation w odpowiedzi na ten komunikat wydało oświadczenie, z którego wynikało, że organizator nie zgadza się z decyzją urzędu i zamierza się od niej odwołać, podkreślając, że nie jest ona prawomocna.

Jednak w połowie lipca, podczas koncertu Bad Bunny'ego na PGE Narodowym, uczestnicy zauważyli pewne zmiany. Można było wnieść małą torebkę lub nerkę. Później, przed koncertami System of a Down w Warszawie i Marilyna Mansona w Łodzi (oba organizowane przez Live Nation), w poradnikach dla uczestników znalazła się informacja:

Z uwagi na Twój komfort i bezpieczeństwo, na teren imprezy masowej będzie możliwe wejście z torbą/nerka/torebką lub innym przedmiotem służącym do przechowywania rzeczy w wymiarach NIE większych niż 21 cm × 15 cm × 6 cm (długość x wysokość x grubość). Jeśli zdecydujesz się na przyniesienie ze sobą wyżej opisanego przedmiotu, wejście na teren imprezy masowej może zająć Ci więcej czasu ze względu na kontrolę bezpieczeństwa.

Woda na koncertach Live Nation: nowa zmiana w regulaminie

Teraz przyszedł czas na kolejne udogodnienia dla osób biorących udział w imprezach Live Nation. Przed zaplanowanymi na 4-5 sierpnia koncertami The Weeknda na warszawskim PGE Narodowym poinformowano, że na stadion będzie można wejść z plastikowymi lub papierowymi kubkami bez przykrywki, zawierającymi wyłącznie wodę, o pojemności do 1 litra. Zmiana ta wejdzie w życie od występów kanadyjskiego artysty i będzie obowiązywać na wszystkich kolejnych wydarzeniach organizowanych przez tę firmę.

Ze względu na prognozowane upały w dniach koncertów The Weeknda, organizator zdecydował się na dodatkowe ułatwienia dotyczące wnoszenia wody. Podkreślono jednak, że dotyczą one wyłącznie tych dwóch konkretnych wydarzeń:

Od koncertu The Weeknd (04.08.2026) na wszystkie organizowane przez nas wydarzenia będzie można wnosić plastikowe lub papierowe kubki bez przykrywki, wypełnione wyłącznie wodą, o pojemności max. do 1L. Wyjątek stanowią koncerty The Weeknd, po konsultacjach z przedstawicielami artysty i analizie kwestii bezpieczeństwa, w związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami, dopuszczone będzie wyjątkowo również wniesienie plastikowych butelek z wodą, pod warunkiem, że będą bez korka / zakrętki (pojemność max. do 0,5L). Możliwość wniesienia butelek z wodą dotyczy wyłącznie koncertów The Weeknd i nie oznacza zmiany zasad obowiązujących podczas pozostałych wydarzeń - brzmi pełny komunikat Live Nation.