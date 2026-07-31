Stracił rękę, by móc nagrać „Hysterię”. Czy 37 lat później album Def Leppard wciąż jest hardrockowym „Thrillerem”?

Na początku lat 80-tych pochodzący z Wielkiej Brytanii zespół Def Leppard podbijał światowy rynek muzyczny. Sukcesem okazał się być już debiutancki krążek - wydany w 1980 roku On Through the Night, tym samym śladem podążył High 'n' Dry, który ukazał się nieco ponad rok później. Podczas nagrywania trzeciego albumu doszło do pewnych zmian personalnych, ale nie zaważyły one na jakości materiały. Pyromania, która miała swoją premierę w 1983 roku okazała się być komercyjnym hitem - album sprzedał się w liczbie sześciu milionów egzemplarzy i stała się katalizatorem pop-metalowego ruchu lat 80-tych. Promujący wydawnictwo singiel Photograph zastąpił na pierwszym miejscu listy Billboard Beat It Michaela Jacksona. Już kilka miesięcy po premierze zespół przystąpił do prac nad kolejnym wydawnictwem - te jednak zostały opóźnione aż o cztery lata.

Def Leppard - 5 ciekawostek o albumie "Hysteria" | Jak dziś rockuje?

Od tragedii do wielkiego sukcesu

31 grudnia 1984 roku perkusista zespołu, Rick Allen, uległ wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego jego lewa ręka została dosłownie odcięta. Choć lekarzom udało się przyszyć ramię, to niedługo później musiało ono zostać amputowane, ze względu na infekcję. Allen wspominał w późniejszych wywiadach, że był załamany, początkowo nie widział dla siebie możliwości kontynuowania kariery. Koledzy z zespołu byli jednak zdeterminowani - zdecydowali, że grać będą tylko i wyłącznie z Allenem w składzie. Niedługo po wypadku Rick podjął się współpracy z marką Simmons, by stworzyć przystosowany do jego stanu, specjalny zestaw perkusyjny, który po miesiącach prób udało mu się opanować. Prace zostały kontynuowane, jednak pasmo nieszczęść nie opuszczało grupy - wypadkowi uległ producent John Lange, a w 1986 roku na świnkę zachorował Joe Elliot. Ostatecznie w styczniu 1987 roku udało się doprowadzić sesje nagraniowe do końca, a w lipcu ukazał się pierwszy singiel - numer Woman.

“Hysteria” - hardrockowa wersja “Thrillera”

Cztery lata po Pyromanii ukazał się wyczekiwany album. Hysteria została wydana dokładnie 3 sierpnia 1987 roku i od razu uzyskała bardzo pozytywne opinie krytyków, choć Ci określili go jako płytę pop metalową, a nie heavy metalową. Wydawnictwo osiągnęło ogromny sukces komercyjny, przywróciło także zespół na rynek brytyjski, na którym dość średnio sobie radził w przypadku poprzednich płyt (w przeciwieństwie do Ameryki). Obecnie Hysteria uważana jest za jeden z najlepszych albumów w historii - czy dziś nadal tak dobrze rockuje?

Ciekawostki o albumie "Hysteria"

Za albumem kryje się sporo ciekawostek - sprawdź w naszej galerii: