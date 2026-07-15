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Koncert Amorphis w Warszawie: trasa promująca nowy album "Borderlands"
Finowie z Amorphis od wczesnych lat 90. mistrzowsko łączą deathmetalowy ciężar z progresją i skandynawskim folkiem. Zespół wyrusza w zimową trasę klubową, by promować swój szesnasty album – "Borderlands". W ramach europejskiego tournée "Borderland Tour 2027" grupa ponownie zagra w Polsce, meldując się w Warszawie.
Kiedy i gdzie wystąpi Amorphis?
Polski koncert Amorphis odbędzie się 25 stycznia 2027 roku w warszawskim klubie Progresja. Co ważne, Finowie nie przyjadą sami – w roli gości specjalnych wystąpią ich rodacy z Insomnium oraz amerykański skład Unto Others. Organizatorem wydarzenia jest agencja Knock Out Productions. Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje:
- Data koncertu: 25 stycznia 2027 r.
- Miasto: Warszawa
- Gdzie (miejsce): Progresja
- Godzina koncertu: otwarcie bram 18:30, start o godz. 20:00
- Support: Insomnium, Unto Others
Bilety na warszawski koncert Amorphis w 2027 roku
Ceny biletów na koncert Amorphis w Warszawie zaczynają się od 181,90 zł. Można je kupić za pośrednictwem bileterii eBilet (warto pamiętać, że operator może doliczyć opłatę serwisową). Aktualną pulę wejściówek oraz dostępność biletów sprawdzicie bezpośrednio na stronie dystrybutora.