Lenny Kravitz zmierza do Gdańska i Sopotu! Sprawdź czasówkę - o której godzinie artysta wyjdzie na scenę? Co z bagażem?

To pod koniec 2023 roku Lenny Kravitz zakończył trwającą od pięciu lat ciszę, jeśli chodzi o wydawnicze nowości i zaprezentował zwiastujący kolejny studyjny projekt singiel. Mowa o przebojowym kawałku TK421, który z miejsca podbił serca słuchaczy i słuchaczek z całego świata.

Legenda rocka zapowiedział tym samym pierwszy od 2018 roku, czyli od czasów Rise Vibration, studyjny album, zatytułowany Blue Electric Light. Wydawnictwo ukazało się w maju 2024 roku, dosłownie na dwa dni przed sześćdziesiątymi urodzinami Kravitza. Muzyk nie miał zamiaru czekać zbyt długo z promowaniem nowości na scenie i bardzo szybko wyruszył w światową trasę koncertową. Ta już w lipcu 2024 dotarła - i to z dwoma występami - do Polski. Już podczas pokazu w Krakowie Lenny zapewnił, że wróci nad Wisłę szybciej, niż może się to wydawać. Tak też się stało i już w 2025 roku muzyk zagrał w Gliwicach - do tego okazało się, że zawita jednak tym razem na tereny Pomorza, także i w 2026!

Lenny Kravitz: "Rock nie umarł". Muzyk wskazał na dwa konkretne zespoły, które tego dowodzą!

Lenny Kravitz wraca do Polski! Sprawdź czasówkę koncertu w Ergo Arenie!

Tym razem Lenny Kravitz zaprezentuje się publiczności, która już 16 lipca zbierze się w Ergo Arenie, położonej dosłownie na granicy Gdańska i Sopotu. O której rozpocznie się wydarzenie, a kiedy na scenie pojawi się główna gwiazda całej imprezy? Poniżej czasówka, udostępniona przez organizatora wydarzenia, Live Nation.

18:00 otwarcie drzwi

19:30 De'Wayne

21:00 Lenny Kravitz

Uwaga! Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Co z bagażem na koncercie Lenny'ego Kravitza?

Jak poinformowano: "Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia plecaków, torebek oraz wszelkiego rodzaju bagażu, niezależnie od ich rozmiaru. Na miejscu dostępna będzie przechowalnia bagażu".

Lenny Kravitz - oto 10 utworów, które artysta najczęściej gra na żywo: