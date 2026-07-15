Muzycy Guns N' Roses ruszają na pomoc

Nie od dziś wiadomo, że muzyka rockową ma niezwykłą moc jednoczenia ludzi. To postanowiła wykorzystać amerykańska formacja Guns N’ Roses. Zespół ogłosił właśnie partnerstwo z platformą Fandiem, za pośrednictwem której fani z całego świata mogą wpłacać darowizny na rzecz American Foundation for Suicide Prevention (AFSP). To organizacja zajmująca się zapobieganiem samobójstwom i wspieraniem zdrowia psychicznego.

Czego brakuje w dzisiejszej muzyce rockowej? Slash wyjaśnia

Dla fanów, którzy wezmą udział w akcji, przygotowano nagrody. Zasada działania jest prosta: każdy, kto wesprze zbiórkę datkiem, automatycznie bierze udział w losowaniu niesamowitych nagród. Fani, którzy zdecydują się na darowiznę podczas nadchodzących koncertów w Ameryce Północnej, wezmą udział w losowaniu natychmiastowego ulepszenia swoich biletów do strefy premium na dany wieczór. Ta odsłona trasy Gunsów rozpocznie się 23 lipca na stadionie w Raleigh w Karolinie Północnej.

To jednak nie wszystko! Wszyscy darczyńcy mają szansę na wygranie nagrody głównej: dwuosobowego wyjazdu na koncert Guns N’ Roses do Rose Bowl w Pasadenie, który odbędzie się we wrześniu tego roku. Pakiet główny zawiera m.in. loty oraz zakwaterowanie w hotelu, dostęp do strefy VIP czy możliwość zajrzenia za kulisy produkcji. Zbieranie datków trwa do 21 sierpnia. Dzień później odbędzie się losowanie.

Warto też wspomnieć, że każdy, kto zdecyduje się wesprzeć akcję kwotą minimum 150 dolarów, otrzyma dedykowaną, oficjalną bluzę z kapturem sygnowaną przez grupę.

– Jesteśmy niezwykle wdzięczni Guns N’ Roses oraz platformie Fandiem za to niezwykłe wsparcie i wykorzystanie swojego zasięgu do promowania naszej misji. Muzyka ma unikalną zdolność przełamywania tabu i rozpoczynania rozmów, które ratują ludzkie życie. Przekazując przesłanie nadziei bezpośrednio fanom podczas swojej światowej trasy koncertowej w 2026 roku, zespół pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób, zapewniając im niezbędne zasoby i dając świadomość, że nie są sami – powiedział, cytowany w informacji prasowej, Bob Gebbia, dyrektor generalny AFSP.

Oto najlepsze utwory Guns N' Roses według użytkowników portalu "Rate Your Music":