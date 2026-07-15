The Doors - oto ranking płyt zespołu. Który album zespołu jest najlepszy?

Można stwierdzić, że zespół The Doors zaczął rodzić się dokładnie sześćdziesiąt lat temu. To właśnie w lipcu 1965 roku w Venice Beach doszło do spotkania dwóch studentów UCLA School of Theater, Film and Television. Ray Manzarek i Jim Morrison wykazywali szczególny talent muzyczny. Pierwszy z nich był świetnym klawiszowcem i kompozytorem, podczas gdy drugi uważał się za twórcę słowa, poetę, który namówiony zaczął swoje wiersze śpiewać.
Z czasem stał się znany jako "Pan Charyzma", symbol seksu, w początkach działalności formacji, która ostatecznie na cześć eseju Drzwi percepcji autorstwa Aldousa Huxleya przyjęła nazwę The Doors, Jim był skrajnie niepewny siebie. Skład grupy wzbogacili w końcu perkusista John Densmore i gitarzysta Robby Krieger. Panowie zaczynali oczywiście od występów w lokalnych klubach, dzięki którym zauważył ich jeden z promotorów wytwórni Elektra, która postanowiła podjąć się wydania debiutanckiej płyty Doorsów. Tym samym w styczniu 1967 roku ukazał się pierwszy album grupy - obecnie uznawany za jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych debiutów wszech czasów.
Krótka kariera Doorsów
Jeszcze w 1967 roku grupa, o której w przestrzeni publicznej zaczęło się robić coraz głośniej, wydała swój drugi album - i osiągnęła jeszcze większy sukces. Ten zaczął być przyćmiewany przez kolejne, nieco mniej udane płyty oraz coraz większe skandale, które wybuchały wokół osoby wokalisty. Jim zaczął mieć coraz większe problemy z używkami i alkoholem, co przełożyło się na jakość twórczości The Doors i to, co działo się na koncertach formacji.
Wydawało się, że wraz z początkiem lat 70. Morrison zaczął wracać do formy, co zdawały się sugerować piąty i szósty album formacji. Muzyk jednak na koncercie w Nowym Orleanie z 12 grudnia 1970 roku doznał załamania nerwowego, aż w końcu zdecydował się odnaleźć równowagę i wraz z partnerką Pamelą Courson wyjechał do Paryża. To tam też Jim Morrison zmarł 3 lipca 1971 roku w wieku zaledwie 27 lat. Do dziś wokół okoliczności śmierci artysty krążą liczne teorie spiskowe.
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