The Doors - oto ranking płyt zespołu. Który album zespołu jest najlepszy?

Można stwierdzić, że zespół The Doors zaczął rodzić się dokładnie sześćdziesiąt lat temu. To właśnie w lipcu 1965 roku w Venice Beach doszło do spotkania dwóch studentów UCLA School of Theater, Film and Television. Ray Manzarek i Jim Morrison wykazywali szczególny talent muzyczny. Pierwszy z nich był świetnym klawiszowcem i kompozytorem, podczas gdy drugi uważał się za twórcę słowa, poetę, który namówiony zaczął swoje wiersze śpiewać.

Z czasem stał się znany jako "Pan Charyzma", symbol seksu, w początkach działalności formacji, która ostatecznie na cześć eseju Drzwi percepcji autorstwa Aldousa Huxleya przyjęła nazwę The Doors, Jim był skrajnie niepewny siebie. Skład grupy wzbogacili w końcu perkusista John Densmore i gitarzysta Robby Krieger. Panowie zaczynali oczywiście od występów w lokalnych klubach, dzięki którym zauważył ich jeden z promotorów wytwórni Elektra, która postanowiła podjąć się wydania debiutanckiej płyty Doorsów. Tym samym w styczniu 1967 roku ukazał się pierwszy album grupy - obecnie uznawany za jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych debiutów wszech czasów.

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Krótka kariera Doorsów

Jeszcze w 1967 roku grupa, o której w przestrzeni publicznej zaczęło się robić coraz głośniej, wydała swój drugi album - i osiągnęła jeszcze większy sukces. Ten zaczął być przyćmiewany przez kolejne, nieco mniej udane płyty oraz coraz większe skandale, które wybuchały wokół osoby wokalisty. Jim zaczął mieć coraz większe problemy z używkami i alkoholem, co przełożyło się na jakość twórczości The Doors i to, co działo się na koncertach formacji.

Wydawało się, że wraz z początkiem lat 70. Morrison zaczął wracać do formy, co zdawały się sugerować piąty i szósty album formacji. Muzyk jednak na koncercie w Nowym Orleanie z 12 grudnia 1970 roku doznał załamania nerwowego, aż w końcu zdecydował się odnaleźć równowagę i wraz z partnerką Pamelą Courson wyjechał do Paryża. To tam też Jim Morrison zmarł 3 lipca 1971 roku w wieku zaledwie 27 lat. Do dziś wokół okoliczności śmierci artysty krążą liczne teorie spiskowe.

Od najsłabszej do najlepszej płyty The Doors

Za życia Jima The Doors wydali łącznie sześć płyt. Postanowiliśmy ułożyć je dla Was w kolejności od tej najsłabszej do najlepszej - wybór znajdziesz w galerii:

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