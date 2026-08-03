Muzyk Godsmack ZACHWYCONY Pol'and'Rock Festivalem! "Nie jestem pewny, czy to się kiedyś wydarzyło"

Pol'and'Rock Festival to wydarzenie, które od lat budzi w naszym kraju ogromne emocje i kolosalne zainteresowanie. W tym roku odbyła się 32. już edycja festiwalu, który od samych swoich początków wyróżnia się tym, że udział w nim jest całkowicie darmowy. Nic więc dziwnego, że impreza cieszy się kolosalnym zainteresowaniem i co roku zbiera naprawdę imponujący tłum, który może bez żadnych opłat oglądać na żywo występy największych polskich i światowych gwiazd.

Nie inaczej na terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno było i tym razem. W ramach przypadającej na 2026 rok odsłony "najpiękniejszego festiwalu świata" tak na Dużej, jak i na Małej Scenie zaprezentowali się m.in. Trupa Trupa, Łzy, WaluśKraksaKryzys, ADHD, Kasia Lins, P.O.D., Dżem, Nocny Kochanek czy formacja Godsmack.

KOLUMNA - Pol'and'Rock Festival

Lider Godsmack nie kryje zachwytu Pol'and'Rockiem!

To właśnie lider tej grupy, Sully Erna, zamieścił na swoich kontach w mediach społecznościowych nagranie, na którym dosłownie rozpływa się nad naszym polskim festiwalem.

Muzyk wyjaśnia, że za jego zespołem już sporo koncertów w Europie, jednak to to, co wydarzyło się na Pol'and'Rocku określa jako "surrealistyczne". Erna wyjaśnia, że wie już, że występ Godsmack na imprezie podziwiała publiczność, licząca sobie imponujące aż 700 tysięcy osób! Wokalista mówi dalej na nagraniu, że jest przekonany, że czegoś takiego jeszcze na własne oczy nie widział i jemu samemu trudno jest w to wszystko uwierzyć.

Sully wspomniał także o rozmowie, jaką odbył z pomysłodawcą i organizatorem Pol'and'Rocka, Jurkiem Owsiakiem, który opowiedział mu o kulisach działalności i powstania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz narodzinach samego festiwalu i tego, jak działa on sam pod kątem dostępu dla publiczności i działań charytatywnych. Muzyk Godsmack dodaje także, że w jego opinii sposób działania Pol'and'Rocka powinien posłużyć jako przykład dla innych, zagranicznych promotorów.

Chcę po prostu pochwalić Pol'and'Rock Fest i Jurka za wykonanie tak niesamowitej pracy. To festiwal najwyższej klasy i nie mogłem uwierzyć, jaki był ogromny. Była tam publiczność na cztery kilometry i mówię to tylko dlatego, że nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem i jestem prawie pewien, że nigdy w karierze już czegoś takiego nie zobaczę. Mam więc nadzieję, że to wyznaczy standard dla innych promotorów i pomoże im nauczyć się, że nie zawsze chodzi o pieniądze i gigantyczny zysk. Czasami chodzi o to, żeby społeczności się zjednoczyły, zrobiły to, co słuszne i podzieliły się tym pięknym darem muzyki, którym możemy się podzielić ze wszystkimi tymi ludźmi. Kiedy robi się to dobrze, pojawiają się setki tysięcy. Nawet Woodstock w 1999 roku miał dwieście pięćdziesiąt tysięcy ludzi. Myślałem, że to będzie największa publiczność, przed jaką kiedykolwiek graliśmy – aż do wczorajszego wieczoru - mówi na nagraniu Sully Erna.

Pol'and'Rock Festival 2027 - pierwsze informacje

Wiadomo już oficjalnie, że przyszłoroczna edycja Pol'and'Rock Festivalu odbędzie się w dniach 29-31 lipca 2027 roku. Na ten moment nie podano lokalizacji imprezy. Jurek Owsiak zdradził już także, że jedną z jej gwiazd będzie formacja Kula Shaker.

Tak wyglądał 32. Pol'and'Rock Festival: