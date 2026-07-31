James Hetfield wprost o byciu frontmanem Metalliki. "Widzę pasję u fanów i jestem spełniony"

James Hetfield to jeden z najlepszych frontmanów w historii, szeroko rozumianej, muzyki rockowej. Od ponad czterech dekad stoi na czele amerykańskiej formacji Metallica.

Ostatnio w programie CBS Sunday Morning, który został wyemitowany pod koniec listopada 2025 roku, pojawił się materiał dotyczący fundacji All Within My Hands, która została powołana w 2017 przez muzyków Metalliki. Hetfield podzielił się w nim swoimi refleksjami na temat m.in. głębokiej więzi z fanami.

Został on zapytany o to, jak udaje mu się czerpać radość z występów na żywo po ponad czterdziestu latach na scenie. Lider Metalliki stwierdził, że odpowiedź jest banalnie prosta.

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Wystarczy spojrzeć w jedną parę oczu — tylko tyle mi potrzeba. Nawiązuję kontakt wzrokowy z jedną osobą i widzę, jak się zmienia. Widzę pasję, a ja jestem spełniony. Moje serce się wypełnia i jestem gotów, by iść dalej, aby kopać tyłki. Mam tyle szczęścia. Mam najlepsze miejsce w całym obiekcie. Mam najlepszą pracę na świecie, jeśli w ogóle można to nazwać pracą. Znalazłem swoją pasję wcześnie w życiu. Jestem za to niezmiernie wdzięczny. [...] Ciężko walczyłem, aby zdobyć to, co uważałem za potrzebne, czyli być w zespole i tworzyć muzykę – powiedział Hetfield.

Frontmana Metalliki szczególnie porusza widok publiczności na koncertach. – Widzę trzy pokolenia ludzi, którzy się przytulają. [...] Małe dzieci, starsi ludzie, osoby na wózkach inwalidzkich. Mieszanka środowisk i historii. Zbieramy wielu odmieńców na tej planecie i tworzymy z nimi rodzinę. Tworzymy energię, która pomaga nam iść przez życie – podsumował James Hetfield.

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