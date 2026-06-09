Test o "Wielkiej Czwórce Thrash Metalu". Dopasuj utwór do odpowiedniego zespołu! Zdobędziesz 10/10?

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-09 13:12

Metallica, Megadeth, Slayer i Anthrax. Te cztery nazwy to absolutne fundamenty thrash metalu. Przyszła pora na quiz w tym temacie. Czy potrafisz bezbłędnie rozpoznać, który z tych legendarnych zespołów stoi za konkretnym utworem?

Metallica

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Autor: Richard Nicholson / Shutterstock/ East News

Quiz o "Wielkiej Czwórce Thrash Metalu". Dopasuj utwór do odpowiedniego zespołu!

W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku narodził się thrash metal. Była to odpowiedź młodych muzyków na komercyjne brzmienie heavy metalu. Połączyli oni punkową energię z ciężarem NWOBHM (chodzi oczywiście o New Wave of British Heavy Metal). Thrash zaczął cieszyć się coraz większą popularnością. Na czele peletonu wyrosły cztery kapele: Metallica, Slayer, Megadeth oraz Anthrax. W końcu ktoś ukuł termin "Wielka Czwórka Thrash Metalu". I tak już pozostało! 

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Choć każdy z czterech zespołów rozwijał thrash metal w innym kierunku, wszystkie odegrały kluczową rolę w jego popularyzacji. W 2010 roku – ku zachwytowi fanów na całym świecie – "Wielka Czwórka" po raz pierwszy wystąpiła razem na jednej scenie. Pierwszy koncert, jak wszyscy doskonale pamiętamy, odbył się w Warszawie, na lotnisku Bemowo. 

Czas więc sprawdzić wiedzę o tych zespołach. Zadanie jest proste: my podajemy tytuł utworu, a Wy musicie dopasować go do odpowiedniej grupy z "Wielkiej Czwórki Thrash Metalu". Prawdziwi fani ciężkich brzmień nie powinni mieć większych problemów z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów. 

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Nasz quiz składa się tradycyjnie z dziesięciu pytań. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

Rozwiąż quiz:

Quiz o "Wielkiej Czwórce Thrash Metalu". Dopasuj utwór do odpowiedniego zespołu!
Pytanie 1 z 10
Który zespół nagrał utwór "Symphony of Destruction"?