Quiz o "Wielkiej Czwórce Thrash Metalu". Dopasuj utwór do odpowiedniego zespołu!

W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku narodził się thrash metal. Była to odpowiedź młodych muzyków na komercyjne brzmienie heavy metalu. Połączyli oni punkową energię z ciężarem NWOBHM (chodzi oczywiście o New Wave of British Heavy Metal). Thrash zaczął cieszyć się coraz większą popularnością. Na czele peletonu wyrosły cztery kapele: Metallica, Slayer, Megadeth oraz Anthrax. W końcu ktoś ukuł termin "Wielka Czwórka Thrash Metalu". I tak już pozostało!

Metal to najbardziej inteligentny gatunek muzyczny. To wszystko można wyczytać z badań Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Choć każdy z czterech zespołów rozwijał thrash metal w innym kierunku, wszystkie odegrały kluczową rolę w jego popularyzacji. W 2010 roku – ku zachwytowi fanów na całym świecie – "Wielka Czwórka" po raz pierwszy wystąpiła razem na jednej scenie. Pierwszy koncert, jak wszyscy doskonale pamiętamy, odbył się w Warszawie, na lotnisku Bemowo.

Czas więc sprawdzić wiedzę o tych zespołach. Zadanie jest proste: my podajemy tytuł utworu, a Wy musicie dopasować go do odpowiedniej grupy z "Wielkiej Czwórki Thrash Metalu". Prawdziwi fani ciężkich brzmień nie powinni mieć większych problemów z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów.

Nasz quiz składa się tradycyjnie z dziesięciu pytań. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

Rozwiąż quiz: