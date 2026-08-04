Tym razem to na przełom lipca i sierpnia przypadła 32. edycja Pol'and'Rock Festivalu. Bramy na teren imprezy, która jeszcze w tym roku odbyła się na Lotnisku Czaplinek-Broczyno, otworzyły się we wtorek 28 lipca punktualnie o godzinie 12:00. Już kolejnego dnia zaś w namiocie spotkań ASP zagrano pierwsze koncerty, kiedy to przed publicznością zaprezentowali się Basia Giewont, Paulina Przybysz oraz Voo Voo.

Cała impreza zaś na dobre wystartowała w czwartek 30 lipca, kiedy to odbyły się pierwsze spotkania w ramach Akademii Sztuk Przepięknych, a tuż po godzinie 19:00 zainaugurowana została działalność tak Dużej, jak i Małej Scenie. Je gwiazdami byli m.in. Godsmack, P.O.D., Myslovitz, Nocny Kochanek, Dżem, Kasia Lins, Daria ze Śląska, ADHD, WaluśKraksaKryzys czy Trupa Trupa. "Najpiękniejszy festiwal świata" trwał z dużym powodzeniem do soboty 1 sierpnia i na drodze nie stanęła mu nawet niezbyt przychylna pogoda, która powitała festiwalowiczów i festiwalowiczki tego ostatniego dnia wydarzenia. Na jego finał zaś pomysłodawca, czyli Jurek Owsiak, zdecydował się zdradzić pierwsze szczegóły na temat przyszłorocznej edycji!

Człowiek z metalu: Jurek Owsiak

Pol'and'Rock Festival 2027- DATA I MIEJSCE

Wiadomo już oficjalnie, że kolejna, 33. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 29-31 lipca 2027 roku. Na ten moment nie jest znana lokalizacja wydarzenia, a sam Owsiak powiedział do publiczności: "Przyjedziecie do nas za rok, czekamy na was. Gdziekolwiek będzie". Nie jest tajemnicą fakt, że wraz z tegoroczną edycją zakończyła się zawarta na 3 lata umowa między organizatorami festiwalu, fundacją WOŚP, a miastem Czaplinek na dzierżawę terenu byłego lotniska Czaplinek-Broczyno.

Zwróciliśmy się z pytaniem o przyszłoroczną lokalizację Pol'and'Rock Festivalu do przedstawicieli wydarzenia. Gdy tylko otrzymamy odpowiedź, informacja na ten temat pojawi się na stronie eskarock.pl.

LINE-UP 33. edycji Pol'and'Rock Festival

Kto natomiast zagra na przyszłorocznej imprezie? Ku zaskoczeniu zebranej na zamknięciu festiwalu publiczności, Jurek Owsiak zdradził już pierwszą gwiazdę! Można być pewnym, że na Pol'and'Rock Festival 2027 zagra zespół Kula Shaker. Pomysłodawca wydarzenia zdradził także, że na ten moment ustalone jest niemal 3/4 line-upu.

Tak wyglądał tegoroczny Pol'and'Rock Festival: