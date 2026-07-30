To on zaśpiewa na nowej płycie Tony'ego Iommi! Kim jest Jørn Lande?

Już na początku tego roku w swoim corocznych życzeniach do fanów Tony Iommi zdawał się niemal wprost zapowiadać nową muzykę. O tym, że takowa nadchodzi dowiedzieliśmy się w końcu pod koniec lipca, a wszystko stało się jasne dokładnie w środę 29 lipca.

Tego dnia, podczas uroczystej konferencji prasowej gitarzysta i założyciel Black Sabbath oficjalnie ogłosił, że już 23 października światło dzienne ujrzy jego pierwszy od dokładnie 21 lat jego autorski projekt. Wydawnictwo jest zatytułowane From the Dark i jak mówi sam zainteresowany: "„To album, którego nagrywanie sprawiło nam ogromną frajdę. Niczego nie próbujemy na nim udowadniać – to po prostu świetna płyta, która ma świetnego kopa!". Poznaliśmy już pierwszy singiel, promujący całość, World Alone. Już w nim usłyszeliśmy głos niejakiego Jørna Lande, który do tego jest współautorem wszystkich, łącznie ośmiu, kompozycji, które trafią na krążek. Kim jest ten artysta?

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Do kogo należy głos, który słyszymy na nowej płycie Tony'ego Iommi? Oto, kim jest Jørn Lande

Jørn Lande urodził się 31 maja 1968 roku w Norwegii. Karierę rozpoczął na początku lat 90. i pierwsze kroki stawiał w założonym w 1993 roku zespole Vagabond. Po rozpadzie grupy wokalista dołączył do nowego projektu byłych członków Whitesnake, The Snakes. Lata 90. i 2000. to czas, gdy Lande był częścią formacji ARK, Beyond Twilight i Millenium, współpracował także z Yngwie Malmsteenem.

W 2000 roku wokalista zadebiutował pod własnym nazwiskiem, wydając album Starfire. Kolejny, zatytułowany Worldchanger, wydał już rok później. W 2002 roku zaś dołączył do założonego przez byłych muzyków Halloween zespołu Masterplan, w którym pozostał do 2006 roku. W tym czasie Lande wydał kolejne dwie solowe płyty, połączył także siły z Russellem Allenem, z którym nagrał kolejne dwa wydawnictwa oraz okazjonalnie był częścią supergrupy The Avantasia.

To w 2010 roku natomiast w karierze wokalisty nadszedł moment, który długofalowo najpewniej doprowadził go do tego, gdzie znajduje się dziś. Zaledwie pięć dni po śmierci Ronniego Jamesa Dio Lande opublikował w sieci wideo, honorujące legendarnego artystę. W efekcie został on zaproszony do wzięcia udziału w występie Heaven & Hell na High Voltage Festival. Jak dobrze wiemy, w formacji tej grał także właśnie Tony Iommi. W kolejnych latach wokalista skupiał się na działaniach z własnym zespołem, w końcu jednak wydarzenia sprzed lat przyniosły mu inne owoce.

Jørn Lande niezwykle wyróżnia się swoim charakterystycznym, porównywalnym do największych metalowych ikon wokalem. Jak wypada w nowym utworze Tony'ego Iommi? Posłuchaj poniżej:

Tony Iommi wskazał najważniejsze riffy Black Sabbath. To one ukształtowały heavy metal: