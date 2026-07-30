To on zaśpiewa na nowej płycie Tony'ego Iommi! Kim jest Jørn Lande?

Już na początku tego roku w swoim corocznych życzeniach do fanów Tony Iommi zdawał się niemal wprost zapowiadać nową muzykę. O tym, że takowa nadchodzi dowiedzieliśmy się w końcu pod koniec lipca, a wszystko stało się jasne dokładnie w środę 29 lipca.
Tego dnia, podczas uroczystej konferencji prasowej gitarzysta i założyciel Black Sabbath oficjalnie ogłosił, że już 23 października światło dzienne ujrzy jego pierwszy od dokładnie 21 lat jego autorski projekt. Wydawnictwo jest zatytułowane From the Dark i jak mówi sam zainteresowany: "„To album, którego nagrywanie sprawiło nam ogromną frajdę. Niczego nie próbujemy na nim udowadniać – to po prostu świetna płyta, która ma świetnego kopa!". Poznaliśmy już pierwszy singiel, promujący całość, World Alone. Już w nim usłyszeliśmy głos niejakiego Jørna Lande, który do tego jest współautorem wszystkich, łącznie ośmiu, kompozycji, które trafią na krążek. Kim jest ten artysta?
Do kogo należy głos, który słyszymy na nowej płycie Tony'ego Iommi? Oto, kim jest Jørn Lande
Jørn Lande urodził się 31 maja 1968 roku w Norwegii. Karierę rozpoczął na początku lat 90. i pierwsze kroki stawiał w założonym w 1993 roku zespole Vagabond. Po rozpadzie grupy wokalista dołączył do nowego projektu byłych członków Whitesnake, The Snakes. Lata 90. i 2000. to czas, gdy Lande był częścią formacji ARK, Beyond Twilight i Millenium, współpracował także z Yngwie Malmsteenem.
W 2000 roku wokalista zadebiutował pod własnym nazwiskiem, wydając album Starfire. Kolejny, zatytułowany Worldchanger, wydał już rok później. W 2002 roku zaś dołączył do założonego przez byłych muzyków Halloween zespołu Masterplan, w którym pozostał do 2006 roku. W tym czasie Lande wydał kolejne dwie solowe płyty, połączył także siły z Russellem Allenem, z którym nagrał kolejne dwa wydawnictwa oraz okazjonalnie był częścią supergrupy The Avantasia.
To w 2010 roku natomiast w karierze wokalisty nadszedł moment, który długofalowo najpewniej doprowadził go do tego, gdzie znajduje się dziś. Zaledwie pięć dni po śmierci Ronniego Jamesa Dio Lande opublikował w sieci wideo, honorujące legendarnego artystę. W efekcie został on zaproszony do wzięcia udziału w występie Heaven & Hell na High Voltage Festival. Jak dobrze wiemy, w formacji tej grał także właśnie Tony Iommi. W kolejnych latach wokalista skupiał się na działaniach z własnym zespołem, w końcu jednak wydarzenia sprzed lat przyniosły mu inne owoce.
Jørn Lande niezwykle wyróżnia się swoim charakterystycznym, porównywalnym do największych metalowych ikon wokalem. Jak wypada w nowym utworze Tony'ego Iommi? Posłuchaj poniżej: