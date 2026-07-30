Legenda polskiego metalu wzięła ich pod swoje skrzydła. Inclusion prezentuje nowy, mroczny singiel

Nowe uderzenie od Inclusion. Tak brzmi singiel "Toń"

Podkrakowski zespół Inclusion, grający alternatywny metal, serwuje fanom mocne brzmienia. Grupa właśnie wypuściła swój najnowszy singiel zatytułowany „Toń”, który jest drugą zapowiedzią nadchodzącej, nagrywanej w języku polskim płyty. Utwór miał swoją premierę 27 lipca, a wraz z nim w sieci pojawił się teledysk, który dodatkowo potęguje jego mroczny klimat.

Nowy kawałek to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Zespół postawił na połączenie emocji, energii i muzycznego ciężaru, które wzbogacił samplami i syntezatorami. Kompozycja zaskakuje przeplataniem fragmentów pełnych agresji ze spokojniejszymi partiami, a melodyjne wokale zderzają się tu z potężnym krzykiem.

Współpraca z legendą polskiego metalu

Prace nad nowym albumem to dla zespołu ważny moment w karierze. Muzycy nagrywają materiał w legendarnym Izabelin Studio, a za produkcję odpowiada sam Andrzej Puczyński. To postać doskonale znana na polskiej scenie metalowej, producent odpowiedzialny za brzmienie takich gigantów jak Acid Drinkers, Proletaryat, The Materia czy KAT.

Singiel „Toń” to dowód, że grupa nie boi się eksperymentować, łącząc nowoczesne brzmienie z muzyczną przestrzenią. W utworze słychać ciężkie riffy, ciasną sekcję rytmiczną i charakterystyczne dla zespołu przełamania rytmu.

Mroczna podróż w głąb ludzkiego "ja"

Warstwa tekstowa nowego singla to coś więcej niż tylko muzyka. Jak opisują twórcy, jest to „metaforyczna podróż przez otchłań najciemniejszych miejsc ludzkiego »ja«”. Utwór porusza temat poczucia beznadziei, które może pchnąć człowieka ku ostateczności. Teledysk, który zadebiutował razem z piosenką, ma dopełniać i intensyfikować ten przekaz.

Nowy rozdział w historii Inclusion

Ostatnie lata to dla zespołu czas sporych zmian i intensywnej pracy. W 2024 roku doszło do przetasowań w składzie – nowym frontmanem został dotychczasowy gitarzysta, Maciej Chlebda, a gitarę rytmiczną przejął Damian Tarasek. W nowym składzie grupa ruszyła w letnią trasę, obejmującą kilkanaście festiwali oraz support przed nieżyjącym, byłym wokalistą Iron Maiden, Paulem Di’Anno.

Na koncie zespołu są już trzy EP-ki i debiutancki album „The First Sound of Mars” z 2022 roku. Ich single regularnie goszczą na listach przebojów. Muzyków docenił m.in. dziennikarz muzyczny Leszek Gnoiński, który nazwał ich „jednym z najciekawszych zespołów metalowych ostatnich czasów”.

Grupa ma na koncie około 200 koncertów w Polsce i za granicą. W 2022 roku Inclusion wygrało Antyfest Antyradia, co dało im możliwość występu na Dużej Scenie Pol’and’Rock Festival. Zespół zagrał też ponad 20 koncertów u boku Nocnego Kochanka, a ich poprzednie single – „Epicentrum” i „Hipotermia” – również cieszyły się dużą popularnością. Teraz fani czekają na ich pierwszy w pełni polskojęzyczny album.

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