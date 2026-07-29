Tony Iommi powraca po ponad 20 latach z nowym albumem! Kiedy premiera "From the Dark"?

Tony Iommi zdecydowanie wszystkim najbardziej kojarzy się z zespołem Black Sabbath. Założyciel, lider i gitarzysta pionierskiej dla heavy metalu formacji odpowiedzialny jest za jej charakterystyczne brzmienie.
Muzyk naprawdę długo, bo ponad trzydzieści lat po rozpoczęciu kariery, postanowił wydać swój pierwszy w pełni autorski, sygnowany tylko własnym nazwiskiem album. Płyta Iommi ukazała się w 2000 roku i pojawiły się na niej takie nazwiska, jak Ozzy Osbourne, Serj Tankian, Peter Steele, Matt Cameron, Skin, Dave Grohl czy Brian May. Cztery lata później światło dzienne ujrzał efekt współpracy Tony'ego i Glenna Hughesa, The 1996 DEP Sessions. Głos wokalisty słychać także na krążku Fused z 2005 roku. Lata mijały, a artysta, skupiony w międzyczasie na powrocie Black Sabbath, współpracach i projektach pobocznych choć zapowiadał i obiecywał nowy solowy album, to go nie wydawał - aż do teraz.
Tony Iommi po ponad dwóch dekadach wyda nowy album!
O tym, że coś może się zadziać w 2026 roku mówił już sam zainteresowany w swojej tradycyjnej noworocznej wiadomości do fanów. W końcu stało się jasne, że wszystkiego dowiemy się dokładnie w środę 29 lipca o godzinie 16:30 czasu polskiego. To wtedy właśnie Tony Iommi ogłosił, że powraca po aż 21 latach z nowym studyjnym albumem!
Wydawnictwo zatytułowane jest From the Dark i ukaże się już 23 października. Złoży się na nie osiem premierowych utworów, za produkcję których odpowiedzialny jest Mike Exeter. Wraz z zapowiedzią płyty światło dzienne ujrzał pierwszy singiel, World Alone, w którym zaśpiewał i współautorem tekstu którego jest Jorn Lande. W nagraniach From the Dark udział wzięli także perkusista Karl Brazil i basistka Becky Baldwin. Poniżej tracklista projektu:
- Over The Violent Sun
- Black Times
- World Alone
- Beyond The Dead
- Stormwatcher
- Death Wake
- Return Of The Arbalist
- Legacy
- Scent Of Dark (Bonus na wydaniu deluxe CD)
- Deifie (Bonus na wydaniu deluxe CD)