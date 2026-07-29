Tony Iommi powraca po ponad 20 latach z nowym albumem! Kiedy premiera "From the Dark"?

Tony Iommi zdecydowanie wszystkim najbardziej kojarzy się z zespołem Black Sabbath. Założyciel, lider i gitarzysta pionierskiej dla heavy metalu formacji odpowiedzialny jest za jej charakterystyczne brzmienie.

Muzyk naprawdę długo, bo ponad trzydzieści lat po rozpoczęciu kariery, postanowił wydać swój pierwszy w pełni autorski, sygnowany tylko własnym nazwiskiem album. Płyta Iommi ukazała się w 2000 roku i pojawiły się na niej takie nazwiska, jak Ozzy Osbourne, Serj Tankian, Peter Steele, Matt Cameron, Skin, Dave Grohl czy Brian May. Cztery lata później światło dzienne ujrzał efekt współpracy Tony'ego i Glenna Hughesa, The 1996 DEP Sessions. Głos wokalisty słychać także na krążku Fused z 2005 roku. Lata mijały, a artysta, skupiony w międzyczasie na powrocie Black Sabbath, współpracach i projektach pobocznych choć zapowiadał i obiecywał nowy solowy album, to go nie wydawał - aż do teraz.

Człowiek Z Metalu - Wojciech Cugowski o koncercie Black Sabbath

Tony Iommi po ponad dwóch dekadach wyda nowy album!

O tym, że coś może się zadziać w 2026 roku mówił już sam zainteresowany w swojej tradycyjnej noworocznej wiadomości do fanów. W końcu stało się jasne, że wszystkiego dowiemy się dokładnie w środę 29 lipca o godzinie 16:30 czasu polskiego. To wtedy właśnie Tony Iommi ogłosił, że powraca po aż 21 latach z nowym studyjnym albumem!

Wydawnictwo zatytułowane jest From the Dark i ukaże się już 23 października. Złoży się na nie osiem premierowych utworów, za produkcję których odpowiedzialny jest Mike Exeter. Wraz z zapowiedzią płyty światło dzienne ujrzał pierwszy singiel, World Alone, w którym zaśpiewał i współautorem tekstu którego jest Jorn Lande. W nagraniach From the Dark udział wzięli także perkusista Karl Brazil i basistka Becky Baldwin. Poniżej tracklista projektu:

Over The Violent Sun Black Times World Alone Beyond The Dead Stormwatcher Death Wake Return Of The Arbalist Legacy Scent Of Dark (Bonus na wydaniu deluxe CD) Deifie (Bonus na wydaniu deluxe CD)

Tony Iommi wskazał najważniejsze riffy Black Sabbath. To one ukształtowały heavy metal: