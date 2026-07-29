EWA KOC zapowiada debiutancki album „Nie ma lepszego świata niż ten” i jesienną trasę koncertową

Próby odbywały się w Kocewce - miejscu, które z czasem stało się dla zespołu czymś więcej niż tylko salą prób. To właśnie od niego pochodzi nazwa formacji - przewrotna gra słów, będąca jednocześnie pamiątką wspólnego początku i symbolem procesu, który wydarzył się bez planu.

Jesienią 2026 roku EWA KOC wyda swój debiutancki album „Nie ma lepszego świata niż ten”. Kilka tygodni później zespół wyruszy w trasę koncertową pod tym samym tytułem, po raz pierwszy prezentując materiał w jego pełnym, scenicznym wymiarze.

Album powstał z potrzeby wspólnego grania - pięciu muzyków reprezentujących różne estetyki i doświadczenia odnalazło czystą, pierwotną radość robienia razem muzyki. Bez kompromisów, z zaufaniem do własnych wrażliwości. Efektem jest muzyka, która czerpie z alternatywnego rocka, songwritingu i improwizacji, pozostając przy tym zaskakująco spójna. To opowieść o relacjach, codzienności i próbie odnalezienia sensu w świecie, który nieustannie się zmienia.

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Błażej Król od ponad dekady wyznacza kierunek polskiej alternatywy jako autor piosenek, wokalista i kompozytor. W EWIE KOC stał się częścią kolektywu, w którym równie ważne jak indywidualny głos okazały się uważność na innych i radość ze wspólnego tworzenia.

Dawid Tyszkowski wniósł do zespołu charakterystyczną emocjonalność i wrażliwość, które od początku definiują jego twórczość. W nowej formacji odkrywa swoje bardziej energetyczne i chropowate brzmienie, będące bezbłędnym nośnikiem emocji.

Kamil Pater od lat buduje własny, rozpoznawalny język gitarowy, swobodnie poruszając się między alternatywą, jazzem i muzyką improwizowaną. W EWIE KOC odpowiada za brzmieniową odwagę i nieoczywiste rozwiązania, które nadają utworom wyjątkowy charakter.

Kuba Staruszkiewicz należy do grona najbardziej cenionych polskich perkusistów, znanych z umiejętności budowania energii i przestrzeni jednocześnie. W zespole jego gra jest motorem napędowym zespołu, nadając piosenkom puls i koncertową intensywność.

Wawrzyniec Topa jako basista, producent i aranżer od lat współtworzy brzmienie wielu artystów młodego pokolenia. W EWIE KOC spaja pięć różnych muzycznych osobowości, tworząc fundament, na którym opiera się cały zespół.

Choć każdy z członków EWA KOC ma własną publiczność i ugruntowaną pozycję na polskiej scenie, dopiero wspólny projekt pozwolił im stworzyć coś, czego żaden z nich wcześniej nie robił. Bez liderów, bez podziału na role pierwszo- i drugoplanowe - z przekonaniem, że najlepsze rzeczy powstają wtedy, gdy muzycy słuchają siebie nawzajem.

„Nie ma lepszego świata niż ten” trafi do słuchaczy jesienią 2026 roku. Premierze albumu towarzyszyć będzie ogólnopolska trasa koncertowa, podczas której EWA KOC po raz pierwszy zaprezentuje cały materiał na żywo.

Ewa Koc na trasie [DATY I MIASTA]

30.10.2026 – CEiIK, Olsztyn

31.10.2026 – Stary Maneż, Gdańsk

15.11.2026 – Tama, Poznań

21.11.2026 – Niebo, Warszawa

22.11.2026 – Zaklęte Rewiry, Wroclaw

6.12.2026 – P23, Katowice

11.12.2026 – Hype Park, Kraków

Bilety już w sprzedaży na www.LiveNation.pl.