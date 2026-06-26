Ewa Koc wkracza na scenę z impetem. Posłuchaj debiutanckiego singla „Zabierz mnie”

Co ważne, zespół łączy tę nowoczesną, bezkompromisową estetykę z najlepszymi tradycjami nagraniowymi - instrumenty rejestrowane „na setkę”, na taśmę, w duchu organicznego, żywego grania. To podejście, coraz rzadsze na współczesnej scenie, dodaje muzyce autentyczności, surowej energii i charakteru, którego nie da się podrobić.

Singiel “Zabierz mnie” to mocny, bezkompromisowy numer, w którym wyrazisty tekst spotyka się z potężnym brzmieniem i charakterystyczną dla całej piątki muzyczną dojrzałością. To muzyka, która porywa od pierwszych sekund - intensywna, emocjonalna i pełna charakteru. Słychać tu zarówno doświadczenie, jak i odwagę w eksplorowaniu nowych form.

Dawid Tyszkowski - koncert MUZO - Tlen

Całość dopełnia dynamiczny teledysk, który wizualnie podkręca klimat utworu i pokazuje, że EWA KOC to projekt kompletny: przemyślany, nowoczesny i gotowy na duże sceny.

Debiutancki singiel jest pierwszą zapowiedzią albumu, który ukaże się jesienią 2026 roku. Jeśli ten utwór jest zwiastunem tego, co nadchodzi, możemy spodziewać się jednej z najważniejszych nadchodzących premier.

EWA KOC wchodzi na scenę z rozmachem i wszystko wskazuje na to, że zostanie na niej na długo.