Dawid Podsiadło zagra na PGE Narodowym. Harmonogram i godziny otwarcia bramek na koncercie w Warszawie

Popularny wokalista ponownie zawita do polskiej stolicy, aby w ostatni weekend czerwca 2026 roku zagrać dwa finałowe koncerty na PGE Narodowym, zamykając tym samym wielką trasę "Obrotowy Tour 2026". Podczas wcześniejszych przystanków w Chorzowie, Gdańsku oraz Poznaniu publiczność bawiła się przy takich przebojach jak „Trójkąty i Kwadraty", „Nie ma fal", „W dobrą stronę", „Mori", „Pastempomat", „na błysk", „Trofea" oraz „Małomiasteczkowy". Artysta zaprosił na scenę również znakomitych gości specjalnych, wśród których znaleźli się między innymi Artur Rojek, Sobel i Oki. Sympatycy piosenkarza liczą na niezwykłe widowisko podczas warszawskiego finału tej ogromnej trasy. Wiele osób posiadających wejściówki szuka informacji dotyczących dokładnego momentu wejścia na stadion i startu muzycznego show. Harmonogram zaplanowany na 27 i 28 czerwca 2026 roku został właśnie oficjalnie opublikowany.

Chorzów - koncert Dawida Podsiadło

Harmonogram otwarcia bramek na koncerty Dawida Podsiadły na PGE Narodowym

Organizatorzy podali szczegółowe informacje dotyczące wpuszczania publiczności na teren warszawskiego stadionu. Posiadacze wejściówek powinni zwrócić uwagę na konkretne godziny otwarcia bram zarówno 27, jak i 28 czerwca. Harmonogram dla uczestników wydarzenia prezentuje się w następujący sposób:

17:00 - otwarcie wejścia dla posiadaczy biletów Early Entrance

17:30 - otwarcie bram dla pozostałych uczestników wydarzenia

20:00 - start show

O której godzinie Dawid Podsiadło rozpocznie występ w Warszawie?

Wielu uczestników zastanawia się nad dokładnym momentem startu muzycznego widowiska w stolicy. Z oficjalnych komunikatów organizatorów wynika, że wyjście artysty na scenę zaplanowano na godzinę 20:00. Twórcy tego wydarzenia przypominają jednocześnie o możliwości wystąpienia drobnych przesunięć czasowych w harmonogramie. Najlepiej zjawić się na przypisanym miejscu chwilę wcześniej, aby nie przegapić początku wielkiego show.

Najlepsze utwory Dawida Podsiadły TOP10: