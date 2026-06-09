Artur Rojek w duecie z Dawidem Podsiadło! Muzyk przedstawia dwa kolejne single z nowej płyty - wiadomo, kiedy się ukaże!

To kolejne, po wydanym w maju utworze „Gruby, mały”, piosenki, które zapowiadają nowy rozdział w twórczości Artura Rojka. Jego ostatni, wyróżniony złotą płytą album pt. „Kundel” miał swoją premierę w 2020 roku.

Premiera nowego wydawnictwa „Chciałbym urodzić się żeby latałem”, z którego przedsmakiem można zapoznać się już dziś w maxisinglu „Yeti” i „W objęciach”, zaplanowana jest na 18 września 2026 roku, a niecały miesiąc później artysta wyruszy w - niemal zupełnie wyprzedaną - trasę koncertową.

Płytę „Chciałbym urodzić się żeby latałem” w limitowanej edycji poszerzonej o dwa bonusowe utwory, można już zamówić w preorderze.

Mellina - Artur Rojek ujawnia co myśli o Dawidzie Podsiadło Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Yeti” to według Artura Rojka: “Utwór o człowieku, którego życie toczy się w codziennym chaosie, w nadmiarze informacji i wymagań, którym nie jest w stanie sprostać. Opowiada o codziennej walce i poznawaniu kogoś lub czegoś, co w nim jest i na zawsze z nim pozostanie. Zaprosiłem do piosenki Dawida Podsiadło, który rzucił hasło, że super byłoby razem zagrać ten numer na stadionie. I tym sposobem „Yeti” miał swoją premierę w wyjątkowych okolicznościach przed wspaniałą publicznością na stadionie w Chorzowie.”

Mam nadzieję, że będę mógł robić piosenki z Arturem regularnie” - mówi Dawid i dodaje: “to dla mnie spełnienie marzeń i największa nobilitacja i wyróżnienie. W „Yeti’m” poruszany jest temat mi bardzo bliski. Znam osoby, które szargane są przez nadpobudliwość, widzę ich trudności w konsumowaniu codzienności, funkcjonowaniu w społeczeństwie, wśród innych. Uwielbiam płynąca z tego utworu nadzieję i wlewanie siły i spokoju w często niespokojne w dzisiejszych czasach głowy.

Premierze towarzyszy wyjątkowe wideo, pokazujące behind-the-scenes pierwszego wykonu singla „Yeti” na żywo, które powstawało na chorzowskim stadionie:

Wraz z duetem z Dawidem Artur zaprezentował fanom jeszcze jedno nagranie z albumu - „W objęciach”. Utwór powstał pod wpływem prostego obrazka, który Artur kiedyś zobaczył, a który często wraca do niego we wspomnieniach. “Nikt z nas nie powstał z niczego. Jesteśmy zapisem obrazów, wspomnień, przeżyć, które zbieramy przez całe życie. Kiedyś zobaczyłem w parku piękną scenkę - dwoje starszych ludzi niespiesznie spacerujących i trzymających się za ręce. To było takie “po prostu”, naturalne, prawdziwe. Poczułem wtedy jakiś niezwykły spokój. Mimo, że to takie zwyczajne wspomnienie, lubię do niego wracać, bo jako dorośli często zapominamy jak ważne są w życiu te najbardziej oczywiste sprawy.”

Producentem albumu jest Olek Świerkot, nagradzany Fryderykami między innymi za współpracę z Kaśką Sochacką czy Dawidem Podsiadło.

Artur Rojek na jesiennej trasie koncertowej [DATY, MIASTA, BILETY]

Jesienią Artur Rojek wyruszy w trasę koncertową promującą nadchodzący album „Chciałbym urodzić się żeby latałem Tour 2026”, obejmującą najważniejsze sale koncertowe w Polsce. Intrygujący tytuł trasy nie jest przypadkowy, to słowa wypowiedziane przez młodszego syna artysty, które poruszyły go na tyle mocno, że wytatuował je sobie na ciele.

Trasa „Chciałbym urodzić się żeby latałem Tour 2026":

1 października 2026 - NOSPR, Katowice

16 października 2026 - Sala Ziemi, Poznań

22 października 2026 - CKK Jordanki, Toruń

25 października 2026 - NFM, Wrocław

31 października 2026 - ICE, Kraków

8 listopada 2026 - Wytwórnia, Łódź

23 listopada 2026 - Teatr Muzyczny ROMA, Warszawa

24 listopada 2026 - Teatr Muzyczny ROMA, Warszawa

19 grudnia 2026 - NOSPR, Katowice

Bilety dostępne wyłącznie na eBilet.pl.

Oto najważniejsze kompozycje artysty: