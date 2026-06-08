Dawid Podsiadło ogłosił pierwsze szczegóły festiwalu ZORZA 2027! Co z biletami?

Inauguracyjny wieczór trasy „OBROTOWY TOUR 2026” przyniósł szereg niespodzianek i gości. Jednym z najbardziej wyjątkowych momentów było hucznie odśpiewane „Sto lat” dla Mai Chwalińskiej przez rekordowe 90 tys. uczestników koncertu. Nie zabrakło też innych spektakularnych akcentów. Podsiadło zafundował publiczności nie tylko muzyczne, ale także wizualne show, wykorzystując najnowszą technologię świecących opasek, które do tej pory widzieliśmy jedynie na światowych produkcjach koncertowych.

Byli też oczywiście goście: na scenie obok Dawida znów pojawił się Artur Rojek. Artyści zaśpiewali razem „Chłopców” oraz „Długość dźwięku samotności”, wracając do repertuaru, który wykonywali wspólnie podczas ubiegłorocznego festiwalu ZORZA wspierana przez T-Mobile. Kolejnym gościem był Krzyk Mody, czyli finaliści programu dla nowych talentów FNOMN, który towarzyszył tej samej imprezie. Ale akcentów związanych z festiwalem było więcej...

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Dawid Podsiadło i Sobel ogłosili wspólny projekt na kolejną edycję festiwalu ZORZA.

To właśnie na scenie w Chorzowie Dawid Podsiadło i Sobel po wspólnym występie ujawnili, że ich planowana płyta będzie pierwszym projektem przyszłorocznej edycji festiwalu ZORZA wspierana przez T-Mobile. Ten zaskakujący duet muzyczny to pierwsze spotkanie tej dwójki. Wpisuje się on idealnie w ideę festiwalu, w którego centrum znajdują się premierowe współprace, autorskie projekty tworzone specjalnie na tę okazję oraz nieoczywiste połączenia artystów, których nie można zobaczyć nigdzie indziej. To format oparty na unikalności: zamiast powtarzalnych line-upów stawia na wydarzenia przygotowywane wyłącznie dla festiwalowej publiczności. Premierowa edycja zgromadziła blisko 400 tysięcy uczestników w sześciu miastach w całej Polsce i była największym tego typu wydarzeniem w kraju.

Myślałem od paru lat, że jeśli mógłbym zrobić wspólny materiał z młodym pokoleniem, to że chciałbym go zrobić z Soblem. Jego muzykalność, pewność siebie, charyzma, oddanie muzyce mnie zachwyca, ujmuje i inspiruje, nie mogę doczekać się jak będziemy wykręcać razem bangery, którymi postaramy się szczodrze Was obrzucić, dziękuję Szymon, bawcie się razem z nami na ZORZA 2027 - mówi Dawid Podsiadło.

Cross ze mną to jeden z jego największych „wybryków” w karierze i jestem tym turbo zajarany. Nie wiem jakie są plany Dawida na przyszłość, ale chciałbym to połączenie wykorzystać w taki sposób, aby nikt nie był w stanie tego powtórzyć. Od lat kocham Dawida jako artystę i go obserwuję. Nie wiedziałem, kiedy dojdzie do takiego projektu, ale od lat myślałem w jaki sposób wykorzystam jego potencjał, aby stworzyć płytę na lata. Pamiętam, jak dotknęła mnie jego pierwsza wiadomość, którą napisał do mnie po albumie “W ZWIĄZKU Z MUZYKĄ”. To jedna z osób, które doskonale rozumieją, ile pracy trzeba włożyć, by stworzyć ponadczasowy album. Dawid, wybacz, że w taki sposób Ci to mówię, ale naprawdę bardzo dużo pracy przed nami - mówi Sobel.

Koncert Dawid x Sobel będzie odbywał się w każdy festiwalowy piątek i chociaż nie znamy jeszcze nazwiska drugiego gościa, to Dawid zdradził, że podobnie jak przed rokiem, pojawi się na scenie także w sobotę.

Gdzie i kiedy odbędzie się ZORZA 2027?

Organizatorzy ogłosili daty oraz miasta, do których zawita przyszłoroczna odsłona wydarzenia:

04-05.06.2027 - KRAKÓW, Lotnisko Rakowice-Czyżyny

25-26.06.2027 -WROCŁAW, AWF Wrocław

16-17.07.2027 - POZNAŃ, Lotnisko Ławica

30-31.07.2027 - WARSZAWA, Lotnisko Bemowo (Warszawa-Babice)

13-14.08.2027 - GDAŃSK, Błonia Polsat Plus Arena Gdańsk

27-28.08.2027 - KATOWICE, Lotnisko Muchowiec

Tak jak przy pierwszej edycji festiwalu, również w 2027 roku tytularnym partnerem i mecenasem ZORZY pozostaje T-Mobile. Tym samym marka kontynuuje swoją misję zbliżania ludzi za pomocą muzyki, która od lat pozostaje najbardziej uniwersalnym środkiem porozumienia.

BILETY na ZORZA 2027

Pierwsza część przedsprzedaży karnetów oraz biletów jednodniowych na ZORZĘ wspieraną przez T-Mobile ruszyła już 7 czerwca o godzinie 12:00 na platformie eBilet. Dostęp do niej miały wyłącznie osoby zapisane do biuletynu Dawida Podsiadło oraz uczestnicy festiwalu posiadający bilet z poprzedniej edycji. Pierwsza część przedsprzedaży potrwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli.

Dostęp do drugiej tury przedsprzedaży będą mieli wyłącznie użytkownicy Allegro Smart!. Pula wystartuje 1 lipca o godzinie 12:00 i potrwa do 3 lipca lub do wyczerpania.

Regularna sprzedaż biletów rozpocznie się jesienią.

Dawid Podsiadło na "Obrotowy Tour" 2026 - zobacz zdjęcia: