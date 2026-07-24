Powstał film o historii kultowego hotelu. Opowiedzą o nim gwiazdy rocka. Zwiastun produkcji już jest dostępny

Legendarny hotel Sunset Marquis, bez dwóch zdań, zasłużył na dokument z prawdziwego zdarzenia. I tak też się stanie. Film zatytułowany If These Walls Could Rock trafi na platformy streamingowe jeszcze tego lata.

Przypomnijmy, że Sunset Marquis, zlokalizowany pod adresem 1200 Alta Loma Road w West Hollywood, tuż przy kultowym Sunset Strip, przez dekady służył jako drugi dom dla artystów. Wyrobił sobie renomę bezpiecznego azylu dla bogatych i sławnych ludzi.

Teraz natomiast mamy poznać prawdziwe oblicze tego miejsca za sprawą wspomnianego dokumentu. Przed kamerami usiedli m.in.: Bruce Springsteen, Slash, Dave Grohl, Morrissey, Roger Daltrey z The Who czy Joe Elliott z Def Leppard.

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Reżyser filmu, Tyler Measom, w rozmowie z The Hollywood Reporter powiedział: – Większość ludzi nie ma zielonego pojęcia o historii tego miejsca. Myślę, że nawet muzycy, którzy się tam zatrzymują, nie znają bogatej przeszłości tego hotelu. I nie dowiedzą się o niej, dopóki ten film nie ujrzy światła dziennego.

Oficjalna premiera filmu zaplanowana jest na 14 sierpnia 2026 roku. Obraz zadebiutuje w kinie Landmark Sunset w Los Angeles, gdzie po seansie odbędzie się spotkanie z twórcami i zaproszonymi gośćmi.

Tego samego dnia dokument If These Walls Could Rock pojawi się również w serwisach streamingowych, a mianowicie w Apple TV oraz w Amazon Prime Video.

W sieci jest już dostępny zwiastun dokumentu. Udostępniamy go poniżej.

Przypomnijmy, że hotel został otwarty w 1963 roku przez George’a Rosenthala. Początkowo miał być po prostu kameralnym motelem dla muzyków grających w okolicznych klubach na Sunset Strip. Szybko to miejsce stało się ukochanym miejscem dla artystów, ponieważ gwarantowało prywatność, jakiej nie dawały tradycyjne, wielkie hotele.

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