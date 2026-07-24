Dziwna Wiosna wraca z przebojowym "Strzępem". To kolejna zapowiedź nadchodzącej EP-ki zespołu

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-24 11:55

Dziwna Wiosna zaprezentowała właśnie swój najnowszy utwór – piosenkę "Strzęp". To bezkompromisowy, pełen emocji numer. To kolejna zapowiedź EP-ki zespołu, która niebawem ukaże się na rynku. Muzycy ujawnili pierwsze jej szczegóły.

Członkowie zespołu Dziwna Wiosna na czarno-białym zdjęciu. O nowym singlu grupy przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Dziwna Wiosna prezentuje nowy numer. Oto Strzęp

Dziwna Wiosna to warszawsko-trójmiejskie trio grające brudne i piękne rockowe piosenki. Zespół tworzą gitarzysta i wokalista Dawid Karpiuk, basista Wojtek Traczyk oraz perkusista Michał Młyniec.

Grupa zadebiutowała albumem Dziwna Wiosna, który ukazał się w 2021. Z kolei jesienią 2023 wypuścili drugie studyjne wydawnictwo, DUCHY.DISCO. Wielkimi krokami zbliża się natomiast premiera nowej EP-ki Dziwnej Wiosny. W sieci pojawił się kolejny jej zwiastun. 

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Chodzi o piosenkę Strzęp. To bezkompromisowy, pełen emocji numer, który nie bierze jeńców. "Dziś jestem jak rozpędzona supernowa, złamane serce i roz%&na głowa" – śpiewa Karpiuk w kawałku, który już teraz wyrasta na najgłośniejszy i najbardziej chwytliwy akcent w dotychczasowej dyskografii grupy. Za brzmienie, produkcję, miks i mastering najnowszego numeru odpowiada Marcin Bors.

Lider formacji w ten sposób tłumaczy przesłanie stojące za kawałkiem Strzęp: – Nie idź na przesadne kompromisy z życiem, bo sobie tego, k**wa, nigdy nie wybaczysz. Może tak masz, że się lubisz umościć w jaskini, żeby ci było ciepło i miło, nie za bardzo super, ale też nie za bardzo źle. Ja tak nie mam. Nie ma w życiu gorszego stanu niż "ch**owo i stabilnie". Myślę, że to ludzi zabija.

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Singiel Strzęp to już czwarta zapowiedź nadchodzącego minialbumu zespołu, zatytułowanego PLOT TWIST. Nadchodząca wydawnicza propozycja Dziwnej Wiosny ukaże się jeszcze tego lata. Na EP-ce znajdzie się łącznie sześć kompozycji. 

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