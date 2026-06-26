Dawid Karpiuk powraca z nowym singlem. „HURAGANY” zapowiadają solowy debiut lidera Dziwnej Wiosny

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-26 10:09

„Huragany” to drugi singiel zwiastujący nadchodzący, debiutancki album solowy artysty zatytułowany „Kosmos”. Za brzmienie utworu odpowiada ceniony producent muzyczny, Arek Kopera.

Dawid Karpiuk
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

„Wiesz, mam problemy z głową. Jestem w jednym światło i cień” – wyznaje w tekście Dawid Karpiuk. To jest o mnie, ale o tobie też, prawda? Huragany porwą cię tak samo, jak mnie: energią, bitem, tańcem, melodią, szaleństwem. Jeśli tylko na to pozwolisz, staną się twoim nowym soundtrackiem. Soundtrackiem twoich najlepszych sytuacji, twoich najgorszych sytuacji, twoich ranków i wieczorów, twoich łez i radości, twojej niepowstrzymanej energii. Łap. Są twoje – dodaje artysta.

Do pracy nad singlem Karpiuk zaprosił Arka Koperę, producenta znanego ze współpracy z topowymi polskimi artystami, takimi jak Sanah, Daria Zawiałow czy Igor Herbut. Efektem tej synergii jest nowoczesne brzmienie, które z jednej strony czerpie z rockowego rodowodu wokalisty, z drugiej zaś otwiera nowy rozdział w jego twórczości.

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Dawid Karpiuk – wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Szerszej publiczności znany jako lider nominowanego do Fryderyka zespołu Dziwna Wiosna, z którym wydał świetnie przyjęte albumy i zagrał na największych festiwalach w Polsce. Obecnie pracuje nad swoim pierwszym, w pełni autorskim albumem solowym „Kosmos”.

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