Powstanie oficjalne muzeum Iron Maiden! Co już wiadomo?

Nie da się ukryć - w tym roku zespół Iron Maiden ma ręce pełne roboty. Formacja nieustannie koncertuje, jednak tym razem robi to z bardzo szczególnej okazji, mianowicie na swoje 50-lecie! Trasa wciąż trwa, zakończy się dopiero w listopadzie dwoma występami w Japonii, po czym pewne już jest, że cały przyszły rok grupa poświęci na odpoczynek i regenerację. Nie oznacza to jednak, że w 2027 fani i fanki "Żelaznej Dziewicy" zostaną z niczym. Najpewniej za rok właśnie doczekamy się premiery koncertowego wydawnictwa od zespołu. Na tym zaprezentowany zostanie głośno komentowany w ostatnich dniach występ Iron Maiden, który miał miejsce w poniedziałek 22 czerwca w Paryżu. Niespodziewanie, mniej więcej w połowie, został on przerwany z powodu przerwy w dostawie prądu.

Grupa wydała już w tej sprawie oficjalne oświadczenie, w którym dała do zrozumienia, że nie jest jeszcze znana oficjalna przyczyna awarii, podziękowała fanom za cierpliwość i potwierdziła, że pomimo trudności, pokaz, tak, jak planowano, został nagrany i zarejestrowany.

ZOBACZ TAKŻE: Oświadczenie Iron Maiden po odwołanym koncercie w Paryżu

Iron Maiden - 5 ciekawostek o albumie "The Number of the Beast" | Jak dziś rockuje?

Pierwsze na świecie muzeum Iron Maiden nadchodzi!

Raptem kilka dni po głośnym koncercie formacja powróciła do swoich fanów z elektryzującą wiadomością! Jak przekazała ona za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, jeszcze w tym roku, po raz pierwszy, swoje drzwi otworzy oficjalne muzeum Iron Maiden!

Te zostanie otwarte w ramach ogłoszonego już jakiś czas temu oficjalnego festiwalu zespołu, EddFest, który odbędzie się w dniach 10-11 lipca tego roku w Knebworth. Jak poinformowano projekt o nazwie "The Infinite Dreams Experience", czyli jak nazwała go sama formacja, "pierwsze na świecie muzeum Iron Maiden", skupi się na zaprezentowaniu kluczowych artefaktów, scenicznych rekwizytów i instrumentów. Łącznie ma to być 50 różnych przedmiotów - oczywiście na 50-lecie grupy.

Fani i fanki zespołu natychmiast ruszyli do sekcji komentarzy, w którym zaczęli domagać się, aby muzeum przybrało formę objazdową i odwiedziło różne zakątki świata. Na ten moment niewiadomo, czy Iron Maiden mają takie plany.

Świętuj 50-lecie Iron Maiden z bezprecedensową kolekcją rzadkich artefaktów, kultowych rekwizytów scenicznych, legendarnych instrumentów i cennych eksponatów z niezwykłej historii zespołu. Zbliż się bardziej niż kiedykolwiek do dziedzictwa, muzyki i mitu w niepowtarzalnym doświadczeniu, którego nikt z Was nie będzie chciał przegapić - zapowiada sam zespół.