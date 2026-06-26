Tom Morello odwołuje koncerty. 102-letnia mama gitarzysty trafiła do szpitala

Choć jeszcze w 2022 roku wydawało się, że zespół Rage Against the Machine jest na bardzo dobrej drodze do tego, aby wrócić na sceny, to niestety. Po zaledwie kilku pokazach kontuzji uległ wokalista Zack de la Rocha, w związku z czym odwołano całą trasę.

Na ten moment stan formacji jest dość niejasny. Nic więc dziwnego, że w całej tej sytuacji Tom Morello postanowił skupić się na działaniach pod własnych nazwiskiem. Muzyk już od dłuższego czasu wydaje autorską muzykę, do tego niemal nieustannie koncertuje. Gitarzysta w przeciągu ostatnich dwóch lat zdążył już dwukrotnie zawitać do Polski. W 2024 roku Morello zagrał na jednej ze scen Open'er Festivalu, zaledwie kilkanaście dni temu zaś zagrał solowy koncert w warszawskiej Stodole.

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Tom Morello odwołuje koncerty. Powodem stan zdrowia mamy gitarzysty

Muzyk miał w planach spędzić na rozmaitych scenach na świecie także niemal całe tegoroczne lato. Niestety jednak, Tom Morello poinformował właśnie, że zmuszony jest odwołać na ten moment kilka najbliższych pokazów w Londynie i Paryżu, a także w ramach Tons Of Rock Festival oraz BBK Music Legends Festival.

Powodem decyzji gitarzysty jest stan zdrowia jego mamy. Ten już kilka dni temu informował, że nie czuje się ona najlepiej, w związku z czym odwołał już kilka pokazów, by być obok niej. Choć wydawało się, że sytuacja jest już ustabilizowana, a Tom może wrócić na scenę, okazuje się, że 102-letnia Mary Morello ponownie podupadła na zdrowiu. Kobieta po raz kolejny trafiła do szpitala, w związku z czym Tom wraca do rodzimych Stanów Zjednoczonych, aby być z całą rodziną i móc pomagać w opiece nad swoją mamą. Na ten moment nie wiadomo, kiedy muzyk wznowi swoją letnią trasę koncertową.

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